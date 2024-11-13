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六旬翁涉於水泉澳邨幼稚園投擲可疑液體被捕　疑因不滿聲浪 (18:09)

沙田水泉澳邨一間幼稚園昨遭刑事毁壞，學校對開地面遺下玻璃碎片及不明液體。警方調查後，今日（13日）上午在沙田區拘捕一名六旬翁，涉嫌刑事毁壞。據初步調查，男子獨居於水泉澳邨約兩三年，懷疑不滿幼稚園發出的聲音而犯案。

沙田警區刑事總督察盧永健表示，警方昨（12日）早上接獲涉事幼稚園教職員報案，指發現學校門口有一個破碎玻璃樽，大門似沾有懷疑腐蝕性液體。警方隨即翻查閉路電視片段，發現12日凌晨約4時，有一名男子走向涉事幼稚園，向大門投擲一個裝有不名液體的玻璃樽。警方隨即鎖定疑犯身份，今早於沙田區拘捕一名64歲本地男子，涉嫌刑事毀壞。

據警方調查，被捕男子獨居於水泉澳邨一個鄰近幼稚園的低層單位約兩三年，他報稱無業，懷疑因不滿幼稚園平時日間發出的聲音而犯案。涉案液體成分有待化驗調查，資料顯示，被捕人沒有精神病記錄。據了解，警方在被捕男子寓所檢獲玻璃樽，上面沒有文字説明，但相信原本裝著涉案液體。

盧永健指，如對聲音問題不滿，應循合法渠道投訴，他批評有人以懷疑腐蝕性液體發泄情緒，令區內居民、師生及家長擔憂，妄顧法紀。

涉事基督教香港崇真會安頌幼稚園今日回覆本報查詢，指學校獲悉事件後已隨即報警，事件現由警方處理及調查中，學校亦已就事件與教育局持續溝通。學校稱對事件高度關注，堅持以幼兒的安全為首要考慮，已啟動危機處理機制，及加強師生安全措施，同時竭力與家長㩦手保護幼兒安全。

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