許金山案事主友人稱許妻提離婚被拒　許前上司質疑被告「一氧化碳實驗」無新價值 (17:34)

事主黃秀芬的友人兼瑜伽導師郭文平今繼續作供。郭文平表示，她和黃秀芬均面對婚姻問題，不時分享心事。黃為丈夫許金山外遇感傷心痛苦，仍記得結婚誓言所說，夫妻要相隨終老。郭提及，黃無法接受許金山出軌，曾在半夜致電傾訴，指許多日沒有回家；黃在寓所抽屜找不到護照，相信許和情婦外遊，感到心碎難過。

郭文平供稱，黃秀芬一直情緒低落，習慣用瑜伽練習拉筋的痛楚釋放壓力，因為深愛丈夫而不願意離婚；後來黃參加情緒管理課程後變得開朗和自信，始考慮離婚。郭說，黃事發前3至6個月談及許金山拒絕平分財產，未提及自殺念頭。

辯方盤問時質疑，郭文平的證供全屬偏見，因她只認識黃秀芬，沒有從許金山的角度出發。郭文平不同意說法，指身邊朋友都知道黃秀芬為人，不熟悉許金山。

許金山時任上司、中大麻醉及深切治療學系教授喬伊諾（Joynt Gavin Matthew）供稱，許金山案發時以一氧化碳做實驗，研究治療一氧化碳中毒病人，不過1950年起已有類似研究，看不到許的研究有新價值。聆訊明（14日）續。