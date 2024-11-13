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北都牛潭尾發展用地約127公頃　逾三分一發展大學城　料工程最早於2027年展開 (16:44)

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，交代北部都會區牛潭尾的初步規劃，涉及約127公頃發展用地，當中逾三分一、即約46公頃建議發展大學城，約9公頃作為綜合醫教研醫院用地，亦計劃於鐵路站附近規劃一個綜合住宅社區，建構「15分鐘生活圈」。當局將由明日（14日）起展開兩個月的公眾參與活動，包括巡迴展覽等宣傳活動，亦會為持分者舉行簡介會，預計政府主導的土地平整及基礎設施工程最早於2027年展開。

根據發展局文件，牛潭尾研究範圍東部將預留約46公頃土地，發展大學城，當中包括預留作發展第三所醫學院的校舍。當局鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式 ，包括跨院校、跨學科、跨界別及跨境合作，亦將進一步探討闢設一些供不同院校共用的特別設施如數據中心，及其他附屬設施，例如會議設施、學生宿舍等。

另外，牛潭尾會預留約9公頃土地，興建一所新綜合醫院，提供約3000張病牀，配備專科人手和相關技術及儀器，並將設教學、培訓及研究設施，例如提供臨牀試驗，亦可成為第三所醫學院的教學醫院。

發展局：考慮原址換地、「鐵路加物業」等發展模式

政府亦計劃在擬建鐵路站附近規劃一個綜合住宅社區，提供購物、休閒和娛樂設施， 以 及必需的政府、機構或社區設施 ，房屋會以私人住宅為主；區內亦將設大型休憩用地網絡，貫通牛潭尾整個研究範圍，連接大學城、綜合醫院、住宅區和鐵路站。交通方面，當局計劃於牛潭尾站附近和大學城內，分別興建公共運輸交匯處，提供公共交通及轉乘接駁服務 。

發展局表示，除傳統由政府出資和主導的土地平整和基礎設施安排外，會考慮其他模式，例如原址換地、「鐵路加物業」等，以借助市場力量提速提量，並確保公共財政的可持續性。局方指，將因應收集到的公眾意見制訂建議發展大綱圖，並會進行《環境影響評估條例》下的環境影響評估及制訂推展發展時間表，料首批房屋、綜合醫教研醫院及大學城用地，可於2029年起陸續完成平整；首批居民預計將於2034年起陸續遷入，以配合北環線主線的開通。

相關字詞﹕編輯推介 北部都會區 牛潭尾 發展局

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