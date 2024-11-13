羅健熙：多名民主黨中委及其家人受滋擾被指「反中亂港」　仍有6至7人報名參選中委 (16:56)

民主黨將於下月1日舉行周年會員大會並改選中委會。羅健熙接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目訪問時表示，包括他在內的多名民主黨中委，以及他們的家人和任職公司，近月均收到滋擾電話、電郵及信件。他形容訊息內容是「關心和問候」，如向中委的父母指其子女加入民主黨「好事多為」，向公司投訴其僱員為民主黨成員、「反中亂港」等。

羅健熙表示，滋擾信件下款自稱「愛國愛港市民」，他不評估背後由誰策動，但估計與該黨換屆在即有關。他指，滋擾者獲得該黨中委家人的全名和聯絡方式，關注個人資料為何外泄。不過他說，認為滋擾行為不涉及恐嚇，暫未報警處理。

民主黨中委會選舉提名期已展開，其中羅健熙將競逐連任黨主席。他說沒有現屆中委因為滋擾事件放棄連任，透露已有6至7人報名參選，不擔心沒人接棒，更笑稱有機會出現差額選舉。他謂一眾中委沒有懼怕和擔心，但反問為何在香港從事政治工作要牽連身邊人。

被問到民主黨未來去向，羅健熙說要「見步行步」，計劃善用位於太子的黨總部，舉辦法律講座、「反圍標」講座等活動，繼續服務市民。該黨議席已「清零」，他稱已盡量壓縮開支，料能支撐一段時間。至於會否參選明年立法會選舉，羅健熙指黨內尚未討論，需要「逐次考慮」，現階段不排除任何可能性。