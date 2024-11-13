明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

法官質疑法援署處理新田環評覆核案未考慮公眾利益　斥做法「有點難看」 (16:52)

環保署今年5月有條件批准新田科技城環評報告，社工謝世傑以個人身分入稟司法覆核環保署長決定。謝世傑一方早前申請擱置法律程序，直至法援申請有結果，遭法官高浩文拒絕。法官今（13日）頒判辭指，原本以為法援署能在短時間內審核法援申請，現在發現想法太樂觀。法官提及，法援署去信回覆謝世傑時，將本案視為普通的法援申請，無考慮案件涉及公眾利益，法援署做法「有點難看」。

法援署審批謝世傑法援的期限明日（14日）屆滿，謝世傑早前申請擱置法律程序14日，直至法援申請有結果。法官高浩文今在判辭表示，法庭不會指示法援署長該做甚麼，但本案具公眾利益，應盡快處理。法官一度預期，高院批出司法覆核許可後，法援署能在短時間內審批申請，法官現在發現想法過分樂觀及錯誤。

法援署助理首席法律援助律師何慧嫺曾書面回覆謝世傑，稱一般需時3個月審批法援，又說法律團隊不應重覆去信查問，否則會拖延進度。法官在判辭表示，從信件可見，何慧嫺似乎將本案視為普通的法援申請，沒有考慮案件涉及廣泛公共利益，並具迫切性。

法官認為，法庭已指示本案以合理迅速的方式審理，法援署回覆以3個月的一般期限處理，似乎「有點難看」（a little unattractive），對案件毫無幫助。法官提及，謝世傑不知道法援審批進度，無法按法庭制定的時間表提交證據，法援署卻認為謝不應去信查問，謝猶如蒙在鼓裏。

惟法官表示，若法庭批准擱置法律程序，各方可能以為原定的案件管理時間表不重要和欠缺迫切性，有別於法庭早前的指示。法官認為，本案涉及環保議題和政府發展項目，牽涉公眾利益，最好做法是法援署運用資源，盡快處理法援申請，故駁回擱置申請。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞