法官質疑法援署處理新田環評覆核案未考慮公眾利益　斥做法「有點難看」 (16:52)

法援署審批謝世傑法援的期限明日（14日）屆滿，謝世傑早前申請擱置法律程序14日，直至法援申請有結果。法官高浩文今在判辭表示，法庭不會指示法援署長該做甚麼，但本案具公眾利益，應盡快處理。法官一度預期，高院批出司法覆核許可後，法援署能在短時間內審批申請，法官現在發現想法過分樂觀及錯誤。

法援署助理首席法律援助律師何慧嫺曾書面回覆謝世傑，稱一般需時3個月審批法援，又說法律團隊不應重覆去信查問，否則會拖延進度。法官在判辭表示，從信件可見，何慧嫺似乎將本案視為普通的法援申請，沒有考慮案件涉及廣泛公共利益，並具迫切性。

法官認為，法庭已指示本案以合理迅速的方式審理，法援署回覆以3個月的一般期限處理，似乎「有點難看」（a little unattractive），對案件毫無幫助。法官提及，謝世傑不知道法援審批進度，無法按法庭制定的時間表提交證據，法援署卻認為謝不應去信查問，謝猶如蒙在鼓裏。

惟法官表示，若法庭批准擱置法律程序，各方可能以為原定的案件管理時間表不重要和欠缺迫切性，有別於法庭早前的指示。法官認為，本案涉及環保議題和政府發展項目，牽涉公眾利益，最好做法是法援署運用資源，盡快處理法援申請，故駁回擱置申請。