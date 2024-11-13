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凍肉海鮮文錦渡走私往荃灣　海關拘兩男 (16:49)

海關打擊內地來港非法走私食物，檢獲300公斤走私凍肉及1000公斤走私食品，包括大閘蟹、海鮮等，市值10萬元，拘捕一名食物零售店負責人及一名貨車司機。

海關有組織罪案調查科調查主任林駿興表示，發現有跨境貨車經文錦渡管制站走私食物入境，目標貨車在11月5日晚上入境，車上報稱載有蔬菜，及後駛至荃灣卸下懷疑未列艙單貨物，部分分發至區內食物零售店。關員及後採取行動，在該食物零售店檢獲凍肉、海鮮等。海關拘捕51歲食物零售店男負責人，另在粉嶺拘捕52歲懷疑輸入走私貨品的跨境貨車男司機，兩人獲准保釋候查。據了解，涉事店鋪為楊屋道街市附近雜貨店，屬持牌出售肉類店舖，價格與區內其他店舖相約，大閘蟹等部分走私貨在路旁被檢獲，未有人取貨，正調查是否有其他店舖涉案。

林駿興表示，跨境貨車以有作出申報的蔬菜掩飾，將走私食品收藏在貨斗深處，加上在繁忙時間入境，不排除以「闖關」形式逃避追查。林稱，凍肉等行動中檢獲的食物在運送過程中，並沒有儲存在合適溫度，食物運至荃灣後被放到路邊，亦無冷藏設備，冒出血水，食物未經檢測，未能確保適合食用，肉類將在司法程序結束後銷毁。

食物環境衛生署高級衞生督察鄭靜雯表示，行動中檢獲的食物沒有來源地當局發出的衞生證明書，源頭成疑，加上運送過程中有機會因不適當儲存，令細菌滋生。食安中心提醒業界，切勿進口及售賣來歷不明食物，消費者應光顧信用良好及領有牌照商戶，旅客及回港市民切勿帶生肉及蛋類入境，以免觸犯法例。

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