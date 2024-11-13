藥業公司總經理及下屬詐騙過百萬服務費　遭廉署起訴 (16:43)

廉署指，案發時間為2017年2月至2023年9月，三名被告分別為金活藥業健康發展有限公司時任總經理邱偉臣（54歲）、金活藥業時任市場推廣主任余遠濤（43歲），以及基德服務有限公司董事兼股東周柏豪（40歲）。

案發時，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品，金活藥業以合約形式委聘香港靈鋒廣告有限公司協助宣傳產品，並預先支付合約款項予靈鋒廣告，以便該公司從中扣減宣傳開支。屆時邱負責監督其產品銷售及推廣，余遠濤是其下屬，余又與周柏豪擔任秘書公司基德服務的董事兼股東。

控罪指，邱偉臣、余遠濤涉嫌向金活藥業虛報七份由基德服務發出的發票為真實，意圖詐騙而誘使金活藥業向基德服務支付顧問服務費用共逾53萬元。邱偉臣又涉嫌以相類手法，意圖詐騙金活藥業向基德服務支付印刷及設計服務費共6萬2千元。二人另涉向靈鋒廣告虛報六份由基德服務發出的發票為真實，意圖詐騙而誘使靈鋒廣告代金活藥業向基德服務支付顧問服務費共逾54萬元，並從靈鋒廣告及金活藥業之間的年度廣告合約款項中扣減共逾58萬元。

同案被告周柏豪則被控涉嫌知道或有合理理由相信基德服務的銀行戶口內一筆約18萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。