印度裔老翁養和接受心臟起搏器植入手術時後不治　事主兒子稱醫生無提風險 (15:35)

事主Peter Edward Poomangalathu （終年88歲）1933年生於印度，1962年來港定居，為一名商人，有糖尿病病史。事主2022年1月22日接受無導線(leadless)心臟起搏器植入手術，翌月8日死亡。事主家屬有到庭應訊，多名涉事醫生及養和醫院被列為利害關係方。

事主兒子Edward Peter Junior在供辭指，事主的生活習慣正常，會定期作身體檢查，他2021年2月因心臟持續輕微不適，曾於聖保祿醫院接受醫療檢驗，翌月事主進一步諮詢養和醫院心臟科醫生陳良貴。陳提議他接受心臟起搏器植入手術，並提供傳統和無導線心臟起搏器兩個選項。同年12月，陳建議事主接受新型手術，因起搏器是放在病人的心室而非胸部區域的皮膚下，侵入性較低，手術風險亦非常低，惟無進一步解釋。

供辭續指，家屬2022年1月15日簽署手術同意書，當時陳稱傳統手術與新型手術的風險無異。事主一周後接受手術，其間陳告知起搏器的放置有問題，他嘗試重新調整位置，過程中有機會已造成心臟穿孔和心包填塞，起搏器植入手術中止，須進行另一個緊急手術。同日事主被送往深切治療部，養和心臟及胸腔專科醫生孫漢治稱事主右心室有8毫米穿孔，已將孔縫合，孫和陳均表示無從解釋事主穿孔情况。

陳隨後為手術結果致歉，至2月8日事主仍陷入昏迷，養和深切治療部醫生李衛全指事主腦部有嚴重和不可逆轉的損傷，無法自主呼吸，代表他已腦死。事主同日宣告死亡。