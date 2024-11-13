印度裔老翁養和接受心臟起搏器植入手術後不治　事主兒子稱醫生無提風險 (15:35)

八旬印度裔商人2022年於養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術時心臟穿孔引致心包填塞，最終不治。死因庭今（13日）就事件展開研訊，據事主兒子的證人供辭，操刀醫生手術前表示風險非常低，惟無進一步解釋。此外，同意書列明心臟穿孔是其中一個手術風險，該醫生卻隻字不提。事主兒子在父親過世後才知悉父親在手術過程中一度腦缺氧達30分鐘。
事主Peter Edward Poomangalathu （終年88歲）1933年生於印度，1962年來港定居，為一名商人，有糖尿病病史。事主2022年1月22日接受無導線(leadless)心臟起搏器植入手術，翌月8日死亡。事主家屬有到庭應訊，多名涉事醫生及養和醫院被列為利害關係方。
事主兒子Edward Peter Junior在供辭指，事主的生活習慣正常，會定期作身體檢查，他2021年2月因心臟持續輕微不適，曾於聖保祿醫院接受醫療檢驗，翌月事主進一步諮詢養和醫院心臟科醫生陳良貴。陳提議他接受心臟起搏器植入手術，並提供傳統和無導線心臟起搏器兩個選項。同年12月，陳建議事主接受新型手術，因起搏器是放在病人的心室而非胸部區域的皮膚下，侵入性較低，手術風險亦非常低，惟無進一步解釋。
供辭續指，家屬2022年1月15日簽署手術同意書，當時陳稱傳統手術與新型手術的風險無異。事主一周後接受手術，其間陳告知起搏器的放置有問題，他嘗試重新調整位置，過程中有機會已造成心臟穿孔和心包填塞，起搏器植入手術中止，須進行另一個緊急手術。同日事主被送往深切治療部，養和心臟及胸腔專科醫生孫漢治稱事主右心室有8毫米穿孔，已將孔縫合，孫和陳均表示無從解釋事主穿孔情况。
陳隨後為手術結果致歉，至2月8日事主仍陷入昏迷，養和深切治療部醫生李衛全指事主腦部有嚴重和不可逆轉的損傷，無法自主呼吸，代表他已腦死。事主同日宣告死亡。