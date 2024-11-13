積金易用戶投訴供款未轉入員工戶口　積金局否認系統混亂 (18:15)

受害人（化名）John及Mary指，二人的公司6月起轉用積金易平台，詢問僱主獲回應有為其供款，但戶口卻無顯示有關紀錄，John又說約兩星期才收到7月的供款紀錄，8至10月紀錄則仍「顯示是零」。

David又指，積金易平台出現多個問題，包括無法登記帳戶、以紙本申請供款卻有部分文件「遺失」，及後被通知文件因填錯日期，而將文件「擺埋一邊，完全無理過」，惟通知該公司時，距離遞交文件已過逾三個月，令數十名僱員該段時間未能查看供款紀錄，並向公司查詢為何未有供款，甚至到勞工處及積金局投訴，令該公司聲譽受損，又指該公司5月有7位同事離職，至今有3名仍未能獲取對沖強積金。

David稱曾向積金局查詢，僅被回覆「處理中」，又指曾要求與積金局會面，惟最後局方未有露面，只有系統承辦商與涉事公司和他會面，會後得知有積金局高層向其上司要求「唔好搞咁多嘢」，其後向全體立法會議員去信求助。

狄志遠稱，已就事件去信財政司辦公室，被轉介至財經事務及庫務局，又再被轉介至積金局，積金局又稱會轉介承辦商處理，批評相關部門將事件「踢來踢去」，作風「官僚」，不能接受，要求有關部門年底前理順相關問題，亦呼籲遇到類似事件的人士可向其聯絡。翻查「積金易」網頁，平台現時有5間強積金受託人公司加入，8間暫定明年起陸續加入。

積金局：該公司7至9月供款已處理逾95% 否認平台系統混亂及「禁聲」

積金局表示，積金易公司較早前已全數直接接觸相關僱主並積極跟進，完全掌握每個個案的處理進度，該企業6月供款已全數處理；而7至9月的供款亦處理95%以上，餘下的個案正等待該企業提交進一步資料。局方表示，積金易公司會繼續竭力監督承辦商跟進個案，「絕不躺平」，會確保有關情况獲解決及避免同類事件再次發生。

被指平台系統混亂、遺失客戶文件、供款不翼而飛及要求中介人「禁聲」等，積金局認為有關指控完全與事實不符，稱平台啟用至今已處理逾6萬宗電子指示，絕大部分僱主均能順利使用及作出供款，又稱有用戶在初期遇上困難是個別事件，積金易公司已全力協助相關公司適應。

至於有用戶反映僱主供款未能短時間內反映在帳戶資料內，積金局解釋，大部分原因是由於僱主及計劃成員未完全熟習使用平台，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，而導致未能及時處理供款。