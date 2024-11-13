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積金易用戶投訴供款未轉入員工戶口　稱億元供款未見影 (14:53)

電子強積金帳戶平台「積金易」今年6月啟用。有用戶指無法透過平台查閱供款紀錄，甚至未能提取對沖強積金，僱主供款亦未有轉入員工戶口。新思維立法會議員狄志遠聯同三名受影響的僱主、僱員及強積金中介人召開記者會，其中一名強積金中介人David表示，其所屬公司客戶中有約7000名僱主，估算每月供款合計逾一億，「呢一億資金現時不知去邊」。

受害人（化名）John及Mary指，二人的公司6月起轉用積金易平台，詢問僱主獲回應有為其供款，但戶口卻無顯示有關紀錄，John又說約兩星期才收到7月的供款紀錄，8至10月紀錄則仍「顯示是零」。

David又指，積金易平台出現多個問題，包括無法登記帳戶、以紙本申請供款卻有部分文件「遺失」，及後被通知文件因填錯日期，而將文件「擺埋一邊，完全無理過」，惟通知該公司時，距離遞交文件已過逾三個月，令數十名僱員該段時間未能查看供款紀錄，並向公司查詢為何未有供款，甚至到勞工處及積金局投訴，令該公司聲譽受損，又指該公司5月有7位同事離職，至今有3名仍未能獲取對沖強積金。

David稱曾向積金局查詢，僅被回覆「處理中」，又指曾要求與積金局會面，惟最後局方未有露面，只有系統承辦商與涉事公司和他會面，會後得知有積金局高層向其上司要求「唔好搞咁多嘢」，其後向全體立法會議員去信求助。

狄志遠稱，已就事件去信財政司辦公室，被轉介至財經事務及庫務局，又再被轉介至積金局，積金局又稱會轉介承辦商處理，批評相關部門將事件「踢來踢去」，作風「官僚」，不能接受，要求有關部門年底前理順相關問題，亦呼籲遇到類似事件的人士可向其聯絡。

翻查「積金易」網頁，平台現時有5間強積金受託人公司加入，8間暫定明年起陸續加入。

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