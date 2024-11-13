涉中大二號橋案認暴動罪　男子囚2年9個月 (14:36)

被告李俊皓（現29歲）在中大修讀時因患上抑鬱症而未能畢業，其後康復；他在理大修畢地產及建設測量學士後，任職社福機構的項目助理。

辯方求情稱指，被告原審於2021年7月被裁定暴動罪脫，之後遭上訴產生延誤，相隔9個月才再被拘捕，辯方並非覺得控方和警方「壞心腸」，但被告有進修更生。辯方另指被告在案件發還後及早表明認罪，主張減刑25至30%，李官一度稱去年起「多咗好多被告認罪」。

李官提出，原審裁決之際尚未有「盧建民案」等，關注可否以目前標準量度當時裁決，控方回應稱，上訴庭認為法庭應考慮被告身處地點、案情等構成的累積效應來定罪。控方又指，本案不是重審，而是續審，根據案例應給予20%以下減刑折扣。李官質疑後，控方認同本案和審訊途中認罪的案件不同，無爭議上訴出現「波折」，法庭可行使酌情權。

李官判刑時指，事前一日中大二號橋暴動，翌日示威者企圖重奪二號橋，屬有預謀；當時逾百人衝擊警方防線及投擲汽油彈，部分汽油彈擲中警員及燒著其制服，是加刑因素。李官指，暴動維時13分鐘，對公眾造成嚴重滋擾，而被告裝束和行徑明顯到場支持暴動者，壯大聲勢及挑戰警方；本案宏觀刑責程度屬中至嚴重，被告個人罪責則屬低至中度。被告除了獲認罪減刑，李官亦就他節省公帑及良好紀錄減刑3個月。