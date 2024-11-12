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首批207名香港工程師獲粵港澳大灣區工程專業職稱評價 甯漢豪：體現國家對本港專業人士關愛 (21:30)

首批207位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，通過粵港澳大灣區工程專業職稱評價，取得内地相應工程專業的職稱資格。發展局長甯漢豪出席今日（12日）香港工程師學會舉辦的慶祝典禮時表示，發展局一直配合國家《十四五規劃綱要》關於高質量建設粵港澳大灣區的策略，致力推動香港建築及工程業界，把握機遇到大灣區內地城市發展，更好地融入國家發展大局。

她指首批試點工程專業的職稱評價順利完成，為建造業創造更多機會和條件，拓展專業服務版圖，體現了國家對香港專業人士的支持和關愛，是極大的鼓舞，亦讓香港的專才更好地為國家的發展作出貢獻。

職稱是内地獨有的專業資格評價制度，既是評定專業人士技術水平及其資歷等級的重要標誌，亦是建築企業聘用和晉升人才的重要依據

由於兩地體制不同，香港專業人士過去難以申請内地職稱。在粵港政府的共同努力下，適用於香港專業人才的新評審機制去年成功制訂，並以先行先試的方式，首先在土木建築、岩土、公路、電機和測控儀器五個工程專業範疇開展試點評價工作。首批試點職稱評價工作已於今年完成，207位香港工程師獲得内地職稱，涵蓋的職稱等級包括「正高級工程師」、「高級工程師」、「工程師」和「助理工程師」。

明年中落實職稱評價的評審機制常態化

試點職稱評價開創香港專業人士獲取内地職稱的創新機制，是兩地專業資格領域規則銜接的重大突破。融入内地職稱評價系統，有助香港專業人才的技術水平和資歷獲得内地市場認可，為本港專業人才在內地發展創造有利條件。

發展局將繼續與内地相關部門保持緊密合作，並協調本地建造業界推展有關工作，落實今年《施政報告》的指定項目指標，在2025年中將職稱評價的評審機制常態化，並擴展到其他具備條件的建造業相關專業，如測量、建築等。

 

相關字詞﹕發展局

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