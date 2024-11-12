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7歲女童遭啫喱鯁喉亡　老師曾施心外壓未察覺鯁喉 (18:09)

7歲非華裔女童疑2021年於學校食啫喱時哽塞，在校內暈倒，留醫一星期後不治，事隔3年，死因庭今（12日）開始就事件召開死因研訊。事主母親供稱，死者生前愛吃啫喱，不曾表示啫喱難吞。此外，曾為事主急救、持急救牌照的老師供稱，她到達事發課室後發現事主嘴邊有白沫、失去意識，當時有為事主心外壓，但無察覺現場有食物包裝，「冇諗過佢係啃親」。

事主SHAIKH ZAIRA LAINE卒於2021年10月27日，終年7歲，生前在西環香港潮商學校就讀小二。醫管局及香港潮商學校被列為本案有利害關係方。

事主母親供稱，2021年10月19日，她為事主準備啫喱帶回學校進食，至翌日上午，她獲校方通知死者出事，惟當她趕到學校時，死者已被送上救護車，準備前往瑪麗醫院。事主母親另提及，同年10月26日及27日醫院為事主進行的腦幹測試顯示，事主的腦幹已失去功能。 

此外，學校主任唐敏儀（音譯）供稱，她持有急救牌照，曾學習以「推腹法」及「拍背法」為遇上哽塞的人士急救。唐敏儀說，她到達事發現場後，發現事主失去意識、嘴邊有白沫，於是著同事召救護車。唐稱，她當時亦有為事主進行心外壓，但由於事主不清醒，故沒採用「推腹法」或「拍背法」急救。

在死因裁判官林希維詢問下，唐敏儀表示，事發時事主身旁沒有食物，「冇諗過佢係啃親」；代表死者家屬的大律師李峰琦關注，涉事學校教務主任編課時，會否考慮到學校上課期間，需有至少有一名持急救牌照的老師身處教員室，唐說不知道。

另外，事主的班主任陳舒婷（音譯）提到，她曾在事主座位的櫃桶找到一粒啫喱及兩粒朱古力，並將它們交給在場救護員。研訊明續。

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