致命工業意外屢現　業界籲將職業安全納入中小學課程 (17:48)

工權會今（12日）舉行記者會，蕭倩文指出發生傷亡工業意外原因，包括承建商的安全分數佔投標整體比例過少、項目被多重分判、本地趕工文化，如「交叉作業」情况普遍、7.5小時的平安卡課程時間過短，以及法庭對違反安全條例個案懲罰力度不足等。但蕭強調現時業界「基礎未穩」，即安全教育不足，縱使有政策或設備保護工人，終究都需要人去意識到不安全的地方。

從事地盤前線工作40多年的香港泥頭車司機協會會長陳⁠三才表示，曾目睹地盤「交叉作業」，惟向管理人員提醒後，反遭回應「聽日唔好嚟啦」，形容業內部分人士抱著「你死你事」的態度，而工人就無奈地「為生活搏呢條命」。

蕭倩文建議將安全教育納入中小學校本課程，讓市民可從小培養安全意識，同時增加平安卡課程長度、限制各類專科牌照續牌時，須完成一定時數訓練、完善安全法例，以及要求勞工處及律政署在法庭判罰過輕時，必須提出上訴。

亞洲安全管理高峰論壇代表、資深工程師何永業表示，2001年建造檢討委員會曾向政府發表《建業圖新》報告書，當中提出針對建造業的一系列建議。但自2016年開始，建造業的死亡率沒有改善，質疑業界及政府是否沒有確實執行當中的指引。但何亦稱，報告距離發表至今已逾20年，社會及經濟上有不少改變，需與時並進檢討當中的細節。

前年一棚工在油麻地疑因安全繩斷裂，從高處墮下身亡。死者僱主因涉沒採取足夠措施防止他人墮下，被判分90期繳付9萬元罰款，即以7年半時間、每月繳付1000元。死者兄長陳先生出席記者會時表示對判罰過輕感到無奈，反問結果「意義何在，依個算係罰咩？」形容被告「非常好彩，遇到個非常寬容嘅裁判官」。陳又提到，勞工處的破欠基金至今仍未發還弟弟的欠薪，而等待期間父親離世，表示「希望自己等到（發還）嗰日」。