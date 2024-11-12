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鄭嘉如質疑因記協主席身分被《華爾街日報》解僱　調解無效將要求勞工處調查 (17:11)

鄭嘉如本年7月1日接任記協主席後，即被《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱，前後僅相隔17天。鄭嘉如今日（12日）就事件到勞工處提出申索。鄭嘉如稱，曾嘗試透過法律代表與WSJ公司美國代表調解，惟調解無效，對方亦拒絕其復職要求，並堅持解僱原因為「裁員需要」。鄭嘉如稱，有證據顯示WSJ是因其記協主席身分而解僱她，涉違反《僱傭條例》21B條，要求勞工處介入調查，明天將到調查科錄口供。

鄭嘉如認為事件嚴重傷害她個人、記協以及WSJ的聲譽，而WSJ在了解香港法例及知悉記協作為法定團體的前題下，仍決定解僱她，顯示WSJ並未尊重勞工權益及法例，希望勞工處調查員及律政司嚴謹調查並作出適當檢控，「唔好俾僱主覺得俾咗錢就可以解決事件，卻無視僱員應有嘅權益，包括參與同成立工會嘅權利。」鄭嘉如另指，曾於被解僱前就「被警告」一事作過內部投訴，惟未收過任何回覆。

根據香港法例，《僱傭條例》21B條保障僱員參加職工會及其活動的權利，如僱主阻止或阻嚇僱員行使有關權利，或因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員，即屬犯罪。僱員如提出補償申索，勞審處又沒有作出復職或再次聘用的命令，僱員可能會獲判得補償金，最高金額爲15萬元。

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