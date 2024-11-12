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男警涉無牌駕駛及酒駕等認罪判囚半年　退休警父判社服令 (17:13)

休班男警涉無牌駕車接載同袍上班，並酒後駕駛逃避警方截查，他的退休警父親被指允許兒子駕車，兩父子早前承認危駕、醉駕等24罪，今（12日）在沙田裁判法院判刑。辯方進一步求情稱，男警自認愧對香港警隊對他的信任和栽培，署理主任裁判官鄭紀航判處男警就14罪入獄6個月、罰款15,500元等，其父則就10罪被判160小時社會服務令、罰款12,500元等。

被告依次為已停職男警員姜淇傑（26歲）及其父親、退休警姜知勇（59歲）。辯方今午庭上補充求情指，首被告罪成後還押3星期，他在獄中撰寫求情信，表示已體會鐵窗滋味，他對自己行為感到羞恥，自認愧對家人朋友，愧對香港警隊對他的信任和栽培，並違背警隊維護法紀的初心，他願意承擔及會永遠記住自己過錯。

辯方陳辭期間，鄭官一度打斷指，鑑於首被告干犯控罪數目，不可能只判監3星期「咁少」、「咁簡單」，而是以月計算。辯方回應稱望法庭寬大判刑。鄭官判刑時提到首被告屢次犯罪，終判他監禁6個月、罰款15,500元，停牌兩年及須修讀駕駛改進課程。至於次被告，鄭官指他過往無案底，他因為兒子才犯案，經考慮求情陳辭後判他履行160小時社服令、罰款12,500元和停牌兩年。

案情透露，2023年12月25日凌晨，警方發現首被告在長青公路危駕私家車並高速駕駛。同日早上，警方在天悅邨截停身上帶酒氣的首被告，他當時已被吊銷「P牌」，而涉事車主、即次被告其後被捕。調查發現，男警曾經多次接載機動部隊的同袍往返天水圍、洪水橋及大埔的PTU行動基地。

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