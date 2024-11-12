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射擊競技場職員涉無牌藏槍　控方證人指彈匣標記字樣似與政府有關 (15:39)

2020年6月《港區國安法》生效前一日，警方在一名男射擊競技場職員的住所搜出手槍、長槍及彈匣等物品，事後該男子被控一項無牌管有槍械及彈藥罪，案件今（12日）在西九龍法院（暫代區域法院）踏入第二日審訊。控方專家證人黃金鋒供稱，涉案彈匣標記「LE/Govt Only」字樣，認為有關彈匣目標顧客為執法機構或政府。另外，辯方質疑黃金鋒無在專家報告解釋如何測試涉案彈匣，黃說「所以我就在這答問題，對嗎？」

被告施朗（29歲，射擊競技場職員）否認於2020年6月29日，在筲箕灣某單位，沒有槍械及彈藥的管有權牌照，以及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有槍械及彈藥，即1枝手槍、4個彈匣、1枝長槍連膛口裝置及53枚槍彈殻。根據控罪書，案件由警方國安處處理。

負責檢驗證物的警方軍械法證課高級督察黃金鋒供稱，涉案長槍經過改裝，無法自動上彈、沒有膛線（rifling）、槍口（muzzle）被一塊圓柱形聚合物阻隔、槍內的撞針（firing pin）被縮短，而且撞針針孔閉上，但除了無法開火外，該長槍其餘功能正常。黃亦確認，只要換上一條正常長度的撞針，以及利用合適的工具開啟撞針針孔，便能恢復長槍的開火功能。

另外，庭上提到，涉案手槍刻上「Glock 17」字樣，以示該槍的品牌及型號。黃金鋒在辯方盤問下確認，日本玩具氣槍製造商Marui也會生產「Glock 17」玩具槍，並會在槍身刻上「Glock 17」字樣。黃亦同意，部分物品的真品和仿製品看起來或相似。

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