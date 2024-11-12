射擊競技場職員涉無牌藏槍　控方證人指彈匣標記字樣似與政府有關 (15:39)

被告施朗（29歲，射擊競技場職員）否認於2020年6月29日，在筲箕灣某單位，沒有槍械及彈藥的管有權牌照，以及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有槍械及彈藥，即1枝手槍、4個彈匣、1枝長槍連膛口裝置及53枚槍彈殻。根據控罪書，案件由警方國安處處理。

負責檢驗證物的警方軍械法證課高級督察黃金鋒供稱，涉案長槍經過改裝，無法自動上彈、沒有膛線（rifling）、槍口（muzzle）被一塊圓柱形聚合物阻隔、槍內的撞針（firing pin）被縮短，而且撞針針孔閉上，但除了無法開火外，該長槍其餘功能正常。黃亦確認，只要換上一條正常長度的撞針，以及利用合適的工具開啟撞針針孔，便能恢復長槍的開火功能。

另外，庭上提到，涉案手槍刻上「Glock 17」字樣，以示該槍的品牌及型號。黃金鋒在辯方盤問下確認，日本玩具氣槍製造商Marui也會生產「Glock 17」玩具槍，並會在槍身刻上「Glock 17」字樣。黃亦同意，部分物品的真品和仿製品看起來或相似。