許金山案次女同學供稱事主早知被告有外遇　感不快但從未提自殺 (15:00)

事主許儷玲（Lily）的中學同學牛永芳表示，從學校活動認識Lily，兩人不時逛街和用膳，慣用facebook交談。牛永芳指Lily性格幽默，不時分享家事，並熱中烹飪和時尚。

根據fb信息，Lily曾以俚語形容父母瘋狂，指父親許金山有一段日子失去聯絡，家人找到機票，始知道父親和情婦外遊泰國。此外，Lily談及去英國探母親的家人，發現親戚討厭許金山，「而我是許金山的女兒……即使我改變自己，都不能改變我的DNA」。Lily自言感覺苦澀，牛永芳安慰不是她的錯。

牛永芳供稱，Lily提及父親有婚外情，對於和父親的血緣關係感到難受，認為家庭「一團糟」。事發2015年5月22日為學校假期，牛永芳曾邀約Lily外出吃漢堡。惟Lily表示要在家中做功課，建議接下來周一外出，之後兩人不再聯絡。

牛永芳表示，Lily從未表露自殺或自殘念頭，更計劃2015年暑假到英國修讀法律暑期課程，亦想找兼職。Lily的時任中學校長Harrison Lesley-Ann則稱，Lily性格文靜，成績不俗。聆訊午續。