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許金山案次女同學供稱事主早知被告有外遇　感不快但從未提自殺 (15:00)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻子黃秀芬及次女許儷玲，原審兩項謀殺罪成，許金山終極上訴得直發還重審，今（12日）於高院續審。庭上透露，許儷玲曾與同學發信息，形容父母「batshit crazy」（徹底瘋狂），亦談及父親有外遇，遭母家親戚討厭。同學供稱，許儷玲認為父母為人瘋狂，但沒有特別憤怒，兩人案發前曾討論未來規劃。

事主許儷玲（Lily）的中學同學牛永芳表示，從學校活動認識Lily，兩人不時逛街和用膳，慣用facebook交談。牛永芳指Lily性格幽默，不時分享家事，並熱中烹飪和時尚。

根據fb信息，Lily曾以俚語形容父母瘋狂，指父親許金山有一段日子失去聯絡，家人找到機票，始知道父親和情婦外遊泰國。此外，Lily談及去英國探母親的家人，發現親戚討厭許金山，「而我是許金山的女兒……即使我改變自己，都不能改變我的DNA」。Lily自言感覺苦澀，牛永芳安慰不是她的錯。

牛永芳供稱，Lily提及父親有婚外情，對於和父親的血緣關係感到難受，認為家庭「一團糟」。事發2015年5月22日為學校假期，牛永芳曾邀約Lily外出吃漢堡。惟Lily表示要在家中做功課，建議接下來周一外出，之後兩人不再聯絡。

牛永芳表示，Lily從未表露自殺或自殘念頭，更計劃2015年暑假到英國修讀法律暑期課程，亦想找兼職。Lily的時任中學校長Harrison Lesley-Ann則稱，Lily性格文靜，成績不俗。聆訊午續。

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