大埔三屍案六旬漢誤殺及縱火罪成候判　控方力陳誤殺裁決不代表意外致死 (14:58)

被告姚委祥（現年65歲）否認2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。陪審團上周分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，接納被告案發時被激怒；縱火罪則一致裁定罪成。

控方先就法律議題陳辭，指陪審團接納被告事發時被激怒，因而揮刀斬殺3人，但法庭應單獨審視兩名女童的情況。陪審團一致裁定被告有意圖縱火罪成，控方認為被告在點火一刻已有意圖殺害事主，當他衝出單位時，不曾向消防員表示單位內有人，叫消防員拯救兩名女童，可見被告有意圖殺死二人，非單純的意外致死。

辯方的立場是被告被溫激怒，並將犯罪意圖轉移至兩名女童，惟法官張慧玲指，辯方在預審階段表示擬基於非法殺害（unlawful killing）承認涉及兩名女童的兩項誤殺罪，與陪審團最終裁定被告受激怒(provocation)而殺死二人不同。由於認罪基礎不同，量刑時就第二及第三項給予的減刑不會及第一項誤殺罪。

控方另補充，賴和廖的情況不同，前者有36處刀傷，後者有6處刀傷，法醫稱廖的死因主要為吸入火場濃煙，若廖沒有中刀，僅火勢已會使她喪生。張官聞言打斷指不同意説法，3人的死因是多處刀傷和吸入濃煙，不適時治療亦可引致失血致死，控方的假設沒有意思。