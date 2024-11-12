大埔三屍案六旬漢誤殺及縱火罪成候判　控方力陳誤殺裁決不代表意外致死 (14:58)

六旬漢懷疑女友外遇，又不堪她長期言語侮辱，在大埔劏房單位以刀亂斬對方繼而縱火，女友兩名女兒亦捱刀傷，三母女最終不治。男子否認3項謀殺罪及一項有意圖而縱火罪，陪審團上周四裁定他3項謀殺罪不成立，3項誤殺罪及縱火罪則罪成。控方今（12日）在高院陳辭指，單位在起火一刻，被告已有意圖使兩名女童死亡，陪審團就二人的誤殺裁決不可能基於意外致死。法官需時考慮被告殺死二人的基礎，押後至11月29日判刑。
被告姚委祥（現年65歲）否認2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。陪審團上周分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，接納被告案發時被激怒；縱火罪則一致裁定罪成。
控方先就法律議題陳辭，指陪審團接納被告事發時被激怒，因而揮刀斬殺3人，但法庭應單獨審視兩名女童的情況。陪審團一致裁定被告有意圖縱火罪成，控方認為被告在點火一刻已有意圖殺害事主，當他衝出單位時，不曾向消防員表示單位內有人，叫消防員拯救兩名女童，可見被告有意圖殺死二人，非單純的意外致死。
辯方的立場是被告被溫激怒，並將犯罪意圖轉移至兩名女童，惟法官張慧玲指，辯方在預審階段表示擬基於非法殺害（unlawful killing）承認涉及兩名女童的兩項誤殺罪，與陪審團最終裁定被告受激怒(provocation)而殺死二人不同。由於認罪基礎不同，量刑時就第二及第三項給予的減刑不會及第一項誤殺罪。
控方另補充，賴和廖的情況不同，前者有36處刀傷，後者有6處刀傷，法醫稱廖的死因主要為吸入火場濃煙，若廖沒有中刀，僅火勢已會使她喪生。張官聞言打斷指不同意説法，3人的死因是多處刀傷和吸入濃煙，不適時治療亦可引致失血致死，控方的假設沒有意思。