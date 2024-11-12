明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大埔三屍案六旬漢誤殺及縱火罪成候判　控方力陳誤殺裁決不代表意外致死 (14:58)

六旬漢懷疑女友外遇，又不堪她長期言語侮辱，在大埔劏房單位以刀亂斬對方繼而縱火，女友兩名女兒亦捱刀傷，三母女最終不治。男子否認3項謀殺罪及一項有意圖而縱火罪，陪審團上周四裁定他3項謀殺罪不成立，3項誤殺罪及縱火罪則罪成。控方今（12日）在高院陳辭指，單位在起火一刻，被告已有意圖使兩名女童死亡，陪審團就二人的誤殺裁決不可能基於意外致死。法官需時考慮被告殺死二人的基礎，押後至11月29日判刑。

被告姚委祥（現年65歲）否認2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。陪審團上周分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，接納被告案發時被激怒；縱火罪則一致裁定罪成。

控方先就法律議題陳辭，指陪審團接納被告事發時被激怒，因而揮刀斬殺3人，但法庭應單獨審視兩名女童的情況。陪審團一致裁定被告有意圖縱火罪成，控方認為被告在點火一刻已有意圖殺害事主，當他衝出單位時，不曾向消防員表示單位內有人，叫消防員拯救兩名女童，可見被告有意圖殺死二人，非單純的意外致死。

辯方的立場是被告被溫激怒，並將犯罪意圖轉移至兩名女童，惟法官張慧玲指，辯方在預審階段表示擬基於非法殺害（unlawful killing）承認涉及兩名女童的兩項誤殺罪，與陪審團最終裁定被告受激怒(provocation)而殺死二人不同。由於認罪基礎不同，量刑時就第二及第三項給予的減刑不會及第一項誤殺罪。

控方另補充，賴和廖的情況不同，前者有36處刀傷，後者有6處刀傷，法醫稱廖的死因主要為吸入火場濃煙，若廖沒有中刀，僅火勢已會使她喪生。張官聞言打斷指不同意説法，3人的死因是多處刀傷和吸入濃煙，不適時治療亦可引致失血致死，控方的假設沒有意思。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞