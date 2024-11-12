港大愛滋病疫苗ICVAX完成首期臨床研究　將在港設試驗中心助本地註冊 (14:56)

全球截至去年有約3990萬宗HIV感染個案，而本港截至今年中錄得1.2萬宗HIV感染，包括2523宗愛滋病確診。研究團隊今日（12日）發表ICVAX第一期臨牀試驗結果，該研究於深圳市第三人民醫院進行，屬隨機、雙盲、安慰劑對照、劑量遞增研究，招募45名HIV感染者並隨機分配至3個不同劑量組，包括1毫克、2毫克和4毫克，各組感染HIV中位年數介乎5至6年；每組12人接受ICVAX疫苗、3人注射安慰劑。

結果顯示，安慰劑組相關T細胞反應率為22.2%，注射1毫克、2毫克和4毫克的相關T細胞反應率分別為58.3%、83.3%及50%，反映接種2毫克劑量效用最佳。副作用方面，結果顯示最常見副作用為針口痛，每組有個別患者出現脾臟腫大，其他副作用包括暈眩、皮疹和關節痛。

陳志偉說，ICVAX疫苗用於治療HIV感染，疫苗中的PD-1蛋白質會與HIV的抗原結合，激發「CD8+」 T細胞並消滅HIV病毒，而第一期臨牀試驗顯示該疫苗安全、有效。他說現行治療愛滋的雞尾酒療法須每日用藥，每月用藥成本約12萬元，且化學物會積聚體內，引發脂肪不平均導致心臟病、腦神經損傷等，不少愛滋病患現非死於該病，而是藥物的副作用。

至於ICVAX疫苗效用時限，陳說第一期臨牀試驗為患者每月接種一針，共4針，效用可維持多久則須待日後更多研究證實，而該疫苗在猴子實驗顯示，在接種4針半年後補打多一針，持續抑壓病毒量至今8年。

研究團隊預計明年中展開跨中心第二期臨牀試驗，預計招募約200名病人，其中5個試驗中心設於內地，並會與政府擬於河套區設立的大灣區國際臨牀試驗所合作，在港加設一個中心。陳志偉說目標多中心研究可一同進行，而本港藥研制度仍在「摸着石頭過河」的階段，相信試驗所有助香港數據同步取得內地藥監局認可。他稱本港患者一向在用海外研發的抗病毒藥，內地患者則用內地藥，兩地病人的病毒控制、免疫系統等有差異，認為在港試驗數據可適用於日後本地註冊。

與港大簽署ICVAX疫苗獨家許可和合作協議的醫克生物聯合創始人鄭淇德說，團隊籌備第一期臨牀試驗時，本港仍未開始推行藥研制度，故選擇在內地試驗。他說若試驗順利，預計最快2027年展開第三期試驗，不排除未完成試驗已取得內地緊急批准使用。被問內地試驗數據會否難於申請海外藥物註冊，他說若只有ICVAX疫苗可有效治療愛滋，相信其他國家也須接受。