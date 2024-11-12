男子涉與14歲男童非法肛交　控方指被告廁格禁錮阻男童並性侵 (14:47)

被告AHMED SHEHZAD（案發時32歲），持香港身份證。他否認於2022年11月13日在香港筲箕灣愛東商場的公廁內與非成年的男童X作非法性交。控方開審陳辭指，X成長於領養家庭，2021年他的養父母為他購買電話卡，及後被告經人介紹下使用供男同志交友的社交軟件Grindr，並結識了被告。雙方交換其他聯絡資料，被告取得X的地址後，曾上門找X，但家中外傭見狀拒絕開門。

案發當日，被告相約X在筲箕灣愛東商場內的連鎖餐廳內見面，其後被告拉X到商場1樓的男廁內，與X進入同一廁格內。其後被告除去X的下身衣物，X感到害怕及叫被告停手，但被告沒有理會及阻止X離開。及後被告為X口交和逼X為他口交，然後與X肛交。

當日X回家後向養母投訴事件，其養母將X手機內有關Grindr的資料刪除，X表示下體出現痛楚，於是家人報警處理。警方於同月22日拘捕被告，被告在錄影會面中否認與X見面。警方為被告進行認人手續期間，X認出被告。