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男子涉與14歲男童非法肛交　控方指被告廁格禁錮阻男童並性侵 (14:47)

一名南亞裔男子涉嫌於前年，在交友軟件上結識一名14歲的本地男童後，將對方帶到商場公廁內非法肛交，男童回家後向家長投訴。該名南亞裔男子被捕後，被起訴一項與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交罪。被告否認控罪，今日（12日）在區域法院受審，控方案情顯示當時被告將他和男童關在同一廁格內，男童害怕及打算離開，但被告阻止及性侵男童。

被告AHMED SHEHZAD（案發時32歲），持香港身份證。他否認於2022年11月13日在香港筲箕灣愛東商場的公廁內與非成年的男童X作非法性交。控方開審陳辭指，X成長於領養家庭，2021年他的養父母為他購買電話卡，及後被告經人介紹下使用供男同志交友的社交軟件Grindr，並結識了被告。雙方交換其他聯絡資料，被告取得X的地址後，曾上門找X，但家中外傭見狀拒絕開門。

案發當日，被告相約X在筲箕灣愛東商場內的連鎖餐廳內見面，其後被告拉X到商場1樓的男廁內，與X進入同一廁格內。其後被告除去X的下身衣物，X感到害怕及叫被告停手，但被告沒有理會及阻止X離開。及後被告為X口交和逼X為他口交，然後與X肛交。

當日X回家後向養母投訴事件，其養母將X手機內有關Grindr的資料刪除，X表示下體出現痛楚，於是家人報警處理。警方於同月22日拘捕被告，被告在錄影會面中否認與X見面。警方為被告進行認人手續期間，X認出被告。 

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