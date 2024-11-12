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工商界支持香港發展要「計掂條數」？　李家超：視乎企業家有多愛香港 (10:55)

港澳辦主任夏寶龍日前於深圳與工商界見面，呼籲工商界以實際行動支持香港發展。全國政協常委唐英年就指，縱然本港商人願意支持，但「條數亦都要計得掂」。特首李家超今日（12日）出席行政會議前見傳媒時表示，工商界可以在多個方面支援本港發展，應積極參與如北部都會區片區開發、旅遊發展藍圖建設等，並應學習國家主席習近平向寧波企業家回信的箇中精神，要「心領神會」。

李家超被問到如何回應唐英年的言論時就提發，本港企業家應學習寧波企業家為國家建設努力的精神，指每位企業家對不同項目的支持與投入可有取捨，「學習到幾多，係心領神會」。他又認為，「關鍵在於企業家有多愛此地，以及認為應要貢獻多少（The key point is how much you love this place and how much you think you should contribute）」，以及相關考慮是僅出於商業決定，抑或想展示對香港的「愛」。

李家超表示，北部都會區片區開發將批出大片土地，發展時間長達15年甚至20年，有興趣的企業及組織可積極參與不同項目的投資、建設。他提及政府需要業界積極參與，以推動旅遊發展藍圖建設，相信業界可推動旅遊業轉型升級，加大旅遊生態圈、提升旅遊吸引力，而特區政府作為特區的當家人，有治理香港的主體責任，同樣責無旁貸，會主動作為。

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