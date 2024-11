工商界支持香港發展要「計掂條數」？　李家超籲「心領神會」習近平向寧波企業家回信精神 (10:55)

李家超被問到如何回應唐英年的言論時就提及,本港企業家應學習寧波企業家為國家建設努力的精神,指每位企業家對不同項目的支持與投入可有取捨,「學習到幾多,係心領神會」。他另被問及指示企業家投資會否有違自由市場原則。李家超認為「關鍵在於企業家有多愛此地,以及認為應要貢獻多少(The key point is how much you love this place and how much you think you should contribute)」,以及相關考慮是僅出於商業決定,抑或想展示對香港的「愛」。

李家超表示,北部都會區片區開發將批出大片土地,發展時間長達15年甚至20年,有興趣的企業及組織可積極參與不同項目的投資、建設。他提及政府需要業界積極參與,以推動旅遊發展藍圖建設,相信業界可推動旅遊業轉型升級,加大旅遊生態圈、提升旅遊吸引力,而特區政府作為特區的當家人,有治理香港的主體責任,同樣責無旁貸,會主動作為。