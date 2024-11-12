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李家超冀美國與本港互相尊重維持貿易關係　勿政治干擾 (10:37)

特朗普再度當選美國總統。特首李家超指，本港與美國貿易關係密切，希望與包括美國在內的各經濟體互相尊重，但同時本港會保持底線思維，保障香港企業的合法權益，希望所有國家均勿以政治干擾本港。

李家超出席行會前被問到如何評估特朗普當選對內地和香港與美國關係的影響。他指香港屬全球最開放的經濟體制之一，一直奉行自由和開放的貿易，支持多邊貿易，重視與任何地方的經貿關係，歡迎不同經濟體，包括美國和香港的正常商務往來、經濟活動和人民交流。他又指美國在香港享有重大的經濟利益，過去十年和香港的貿易盈餘錄得2700億美元，屬美國全球的貿易夥伴中最大的貿易盈餘來源，並且有超過1200個美國公司在香港開始業務，按母公司所在地分析，美國駐香港的公司長期佔據頭三位，去年的數字亦比前年增百分之一，顯示香港和美國兩地的經濟往來密切。

李家超強調，希望與包括美國在內的各個經濟體發展公平和自由的貿易關係，並「在互相尊重的原則下推動互利共贏的貿易關係，但也會有底線思維，保障香港企業的合法權益」。他稱本港會繼續積極與世界各地促進商貿關係和人文交流，希望美國與本港互相尊重，而香港重視法治和自由貿易，希望任何國家都尊重香港特區，勿以政治干擾和影響特區司法、正常商業互動和商貿往來。

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