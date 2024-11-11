房委會三公共屋邨獲建築師學會頒4獎項 何永賢：幸福設計獲專業認同 (22:39)

嚴迅奇獲金獎 何：代表香港建築師愛護香港的精神

何永賢今(11日)在facebook專頁發文，提及上周三出席於會展中心舉行香港建築師學會周年晚宴暨2024年頒獎典禮。她表示有幸作為活動的主禮嘉賓，向國際知名的嚴迅奇建築師頒發「2024年香港建築師學會金獎」，以表彰他在建築領域的傑出貢獻。

何指嚴可說是她最敬重的前輩建築師，他為香港這個城市留下的不單是很多出色的建築設計，還有對建築的追求和熱愛，更代表著一代又一代的香港建築師愛護著這個美麗城市的精神。

何永賢又提到皇后山邨、山麗苑和海達邨得獎。她指皇后山公營房屋發展項目充分利用地形作微氣候設計、建造當中融入環保理念，並保留前身作為軍營的特色等，獲學會頒發「境內優異獎 - 住宅建築」、「主題建築獎 - 人類及社會共融」、「主題建築獎 - 可持續發展建築(入圍項目)」。至於海達邨透過完善的天橋網絡設計，將該邨與不同設施及社區連接起來，令整個社區更有活力，獲「境內優異獎 - 綜合建築」。