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男警遭社工襲擊獲償逾44萬元　包括14萬元未能加班津貼損失 (19:34)

2019年6月9日反修例遊行後立法會外發生衝突，一名男警遭男社工踢中頭部，導致右眼及頭肩受傷。男警入稟區院向社工索償，上月在社工缺席下聆訊。法官羅麗萍今午（11日）頒判辭裁定男警勝訴，下令社工賠償共約44.6萬元，當中包括20萬元為痛楚受苦賠償，以及14萬元未能加班的津貼損失賠償。

原告曾志安（事發24歲）由律師代表，他作供透露已晉升督察。被告丘子樂則不曾在案件程序露面，他於2020年承認非法集結及襲警罪，判囚4個月。

判辭指，當晚立法會外有近200名示威者非法集結，隸屬機動部隊的原告見同袍遭示威者包圍遂上前協助，隨即被示威者推倒並向其頭部拳打腳踢，又被金屬棒擊打感到劇痛和受侮辱。當有人嘗試搶去原告的警棍時，原告恐怕死亡將至，他憑著「求生意志」防止警棍被奪。原告未能認出施襲者，但證據顯示被告踢過原告至少一次。

針對傷勢，原告右眼遭玻璃碎片導致眼瞼裂傷，他稱雙目一度完全失去視力，左後腦枕骨及右肩亦受傷。原告同日出院，惟他持續頭疼肩痛，出現嘔吐感覺，而且焦慮、失眠及情緒低落，他不時憶起受襲片段，並有社交恐懼症狀，確診腦震盪症候群。他亦曾到港大深圳醫院求醫，確診創傷後遺症。羅官認為男警沒誇大傷勢，他有輕微頭痛和腦震盪症候群等，幸好迅速痊癒及經已復工。

就賠償方面，羅官除批出20萬元作為痛楚受苦賠償，亦接納原告遭示威者殘暴施襲，批10萬元懲罰性賠償。至於原告因而告假7個多月，羅官就他未能加班的津貼損失，批出約14萬元賠償等，被告合共須賠償44.6萬元予原告。

相關字詞﹕編輯推介 反修例；襲警；賠償；法庭

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