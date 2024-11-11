強姦女傭罪成 瑞典籍男僱主囚7年 (18:38)

被告Patrik Tobias Ekstrom(許大熊)為Hong Kong Wholesale Limited持有人，被控於2022年10月27日在石澳住所強姦尼泊爾籍外傭X。控方案情指，案發時被告的日籍妻子和子女不在家，被告要求與X發生性關係，對X說「我愛你，我要你」，之後強姦X及強迫X肛交。X翌日離開，不久後發現被告向她轉帳1.5萬元。

特委法官陳政龍判刑時指，X的創傷報告顯示，她在事發後出現創傷後遺症的症狀，包括發惡夢、失眠及會閃起不快回憶，X現努力面對其心理創傷；被告的心理及精神科報告則指，被告患有躁鬱症，認為藉性行為可以解決不快情緒，案發時他因為其繼父的離世及妻子帶小孩回日本而承受壓力，專家認為被告的重犯機會為中等偏高。

陳官續指，被告違反僱主誠信，利用X的脆弱而犯案，X害怕得罪被告而無法返回故鄉，被告更威脅會傷害X，並在性侵過程中沒有使用安全套，專家亦認為被告的重犯機會為中等偏高。惟接納被告不是有預謀犯案，他案發時因家庭關係而承受壓力，相信犯案與其心理及精神狀態有關，經考慮後判處被告入獄7年。