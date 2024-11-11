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加密貨幣「找換店」收200萬後捲款經鄰舖運走　警拘兩男 (18:27)

警方日前接獲加密貨幣找換店騙案求助，事主交出200萬元現金卻無收到等值的加密貨幣。警方調查後發現有人租用地舖「一分為二」，開設企圖用作詐騙的加密貨幣找換店及用作掩飾的服裝店，並預先於兩店之間預留一個洞口，當找換店職員收取現金後，便可隨即將現金交到對面服裝店，由服裝店職員將現金帶走。警方暫拘捕兩男涉嫌串謀詐騙，案件已於今日（11日）在九龍城裁判法院提堂。

警方早前接獲一名男子報案，指於11月8日在尖沙咀一間加密貨幣找換店兌換加密貨幣，將200萬元現金交予找換店職員放入店內夾萬。其後該名男子沒有收到等值加密貨幣，於是要求退款。惟他發現夾萬內現金已不翼而飛，懷疑受騙。警方於同日拘捕兩名18歲男職員，涉嫌串謀詐騙，案件今日在九龍城裁判法院提堂。

油尖警區刑事部人員經調查後，發現該詐騙集團涉嫌租用上址單位並將其「一分為二」，改裝成獨立的加密貨幣找換店及服裝店，再預先把兩間舖牆身及夾萬背部鑿穿一個洞口，以連接兩店。詐騙集團並以優惠匯率誘使受害人繳交大量現金兌換加密貨幣，騙徒懷疑先收取現金並放入經改裝的夾萬，再於鄰店從夾萬拿取現金逃去。

警方呼籲市民，如需要兌換加密貨幣，應考慮有信譽及具口碑的商戶，並在交易前先了解店鋪的背景，以免賊人有機可乘，蒙受損失。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。此外，盜竊罪以及以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可判處監禁10年，市民切勿以身試法。

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