警方指10月網上投資騙案回升　最大損失個案涉款逾7800萬 (18:53)

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察温璧而表示，警方在今年首9個月共接獲3468宗網上投資個案，損失金額約22億元，比去年同期的4331宗和28億元均下跌近兩成；有近四成案件涉及金融投資產品、三成半涉及虛擬資產。受害人中近半為40到59歲，單一損失金額由300元至7847萬元不等。有七成受害人損失10萬元以上，有近一成半更損失過百萬。

今年首個10月最大單一損失案件涉7847萬元。温璧而表示，案件發生在今年1月，一名38歲、任職虛擬貨幣公司主管的本地女士收到騙徒的白撞信息，訛稱是資產管理公司老闆，向她宣傳虛擬貨幣並讓她下載虛假投資應用程式。事主不疑有詐，和騙徒進行視像通話，其間事主螢幕分享電子錢包資料，最終騙徒成功登入電子錢包賬戶並偷取7847萬元。

另一個案涉及一名35歲女事主，她從事地產文員，在社交平台收到騙徒查詢租樓事宜。騙徒訛稱從北京來港工作，人生路不熟，向事主提交公司卡片等資料後，向事主主動談起個人生活，其後騙徒鼓勵事主在虛假投資平台上買賣，並讓事主投資近6萬元。假平台顯示事主獲利近幾十萬，其間事主曾兩次提款1000元，但當嘗試提款10000元或以上大額金錢時，假平台客服卻指控事主利用波動非法賺取金錢，要求事主提交保證金，否則7日內平台會採取司法行動，派人到事主家搜證。事主之後發覺受騙，嘗試聯絡騙徒但他已不了了之，終損失23萬元。

温璧而提醒市民投資時要多方查證平台真偽，又指騙徒在建構虛假網頁時需購買假域名，呼籲市民可用域名工具查實網頁是否只建立極短時間。另外，她又提到，今年下半年發現多了騙徒假冒執法人員向市民發出WhatsApp信息，騙徒會將WhatsApp頭像更換為執法機構的標誌和相片，訛稱市民涉及非法活動如洗黑錢，要求市民提供銀行交易紀錄等敏感資料協助調查。她重申相關頭像不能用作識別執法人員身分，執法機構亦不會在電話或通訊軟件講述案件細節，更不會要求市民披露個人資料和轉賬。