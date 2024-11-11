明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方指10月網上投資騙案回升　最大損失個案涉款逾7800萬 (18:53)

本港網上投資騙案近月有回升趨勢。根據警方初步統計，今年10月共有逾380宗網上投資騙案，比9月的312宗上升24%，涉款金額亦由9月共1.87億萬，增加33%至10月的約2.49億。警方提醒市民保持警惕，懷疑受騙時可致電熱線18222，向反詐騙協調中心核實。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察温璧而表示，警方在今年首9個月共接獲3468宗網上投資個案，損失金額約22億元，比去年同期的4331宗和28億元均下跌近兩成；有近四成案件涉及金融投資產品、三成半涉及虛擬資產。受害人中近半為40到59歲，單一損失金額由300元至7847萬元不等。有七成受害人損失10萬元以上，有近一成半更損失過百萬。

今年首個10月最大單一損失案件涉7847萬元。温璧而表示，案件發生在今年1月，一名38歲、任職虛擬貨幣公司主管的本地女士收到騙徒的白撞信息，訛稱是資產管理公司老闆，向她宣傳虛擬貨幣並讓她下載虛假投資應用程式。事主不疑有詐，和騙徒進行視像通話，其間事主螢幕分享電子錢包資料，最終騙徒成功登入電子錢包賬戶並偷取7847萬元。

另一個案涉及一名35歲女事主，她從事地產文員，在社交平台收到騙徒查詢租樓事宜。騙徒訛稱從北京來港工作，人生路不熟，向事主提交公司卡片等資料後，向事主主動談起個人生活，其後騙徒鼓勵事主在虛假投資平台上買賣，並讓事主投資近6萬元。假平台顯示事主獲利近幾十萬，其間事主曾兩次提款1000元，但當嘗試提款10000元或以上大額金錢時，假平台客服卻指控事主利用波動非法賺取金錢，要求事主提交保證金，否則7日內平台會採取司法行動，派人到事主家搜證。事主之後發覺受騙，嘗試聯絡騙徒但他已不了了之，終損失23萬元。

温璧而提醒市民投資時要多方查證平台真偽，又指騙徒在建構虛假網頁時需購買假域名，呼籲市民可用域名工具查實網頁是否只建立極短時間。另外，她又提到，今年下半年發現多了騙徒假冒執法人員向市民發出WhatsApp信息，騙徒會將WhatsApp頭像更換為執法機構的標誌和相片，訛稱市民涉及非法活動如洗黑錢，要求市民提供銀行交易紀錄等敏感資料協助調查。她重申相關頭像不能用作識別執法人員身分，執法機構亦不會在電話或通訊軟件講述案件細節，更不會要求市民披露個人資料和轉賬。

相關字詞﹕編輯推介 詐騙

上 / 下一篇新聞