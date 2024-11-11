引進辦與第三批共17間重點企業簽約　陳茂波：計及首兩批企業料可創造逾1.7萬個就業機會 (17:42)

引進重點企業辦公室今天（11日）舉行第三批「重點企業夥伴舉行簽署儀式」，共17間重點企業簽約，當中15間來自內地，其餘來自法國及美國，涵蓋人工智能與大數據、生命健康科技等範疇。財政司長陳茂波致辭時提到，17間重點企業中，9成已計劃於香港設立國際或區域總部，連同首兩批重點企業，共60多間企業預計可為本港帶來420億元投資，創造逾1.7萬個就業機會。
提供一體化醫藥研發服務平台的「康龍化成」目前在港設有辦公室，主要負責協助客戶管理項目，例如藥物、臨床應用、上市等註冊流程，首席財務官兼董事會秘書李承宗透露，正與政府商討在港設實驗室，初步選址河套區或科學園，另預計明年會先設立規模較少的實驗室「由小做起」。
該公司在中、英、美設21個研發中心和生產基地，全球有逾2萬名員工，首席財務官兼董事會秘書李承宗表示，本地有人才，但未必足夠，指未來會聘請本地人才。
專注於服務機械人的研發、設計、生產及銷售的「普渡機器人」廣泛應用於餐飲、零售、酒店、醫療等多個行業和場景，累計出貨量逾8萬台，包括商業配送機器人、商用清潔機器人和工業配送機器人。首席執行官張濤表示，未來5年將在香港投入逾10億元，提供逾100個就業崗位，創造逾100億營收，亦會利用香港的產學研優勢，通過AI技術與專用、類人形、人形等多元形態的融合，並借助香港新型工業化發展趨勢，為服務機器人行業帶來持續的技術創新和突破。
參與重點企業夥伴簽約儀式的企業
|企業名稱
|申報來源地
|百度智能雲（香港）人工智能創新中心 （香港千帆科技有限公司）
|內地
|賓理香港有限公司
|內地
|中影年年
|內地
|數字王國
|美國
|國軒高科股份有限公司
|內地
|和利時科技集團有限公司
|內地
|地平線*
|內地
|科大訊飛 - 訊飛醫療
|內地
|浪潮雲資訊技術股份公司
|內地
|快牛智能
|內地
|麻省光子技術（香港）有限公司
|內地
|沐曦
|內地
|康龍化成
|內地
|Prophesee
|法國
|香港普渡機器人有限公司
|內地
|微眾科技有限公司
|內地
|迅雷集團
|內地