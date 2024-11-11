引進辦與第三批共17間重點企業簽約　陳茂波：計及首兩批企業料可創造逾1.7萬個就業機會 (17:42)

提供一體化醫藥研發服務平台的「康龍化成」目前在港設有辦公室，主要負責協助客戶管理項目，例如藥物、臨床應用、上市等註冊流程，首席財務官兼董事會秘書李承宗透露，正與政府商討在港設實驗室，初步選址河套區或科學園，另預計明年會先設立規模較少的實驗室「由小做起」。

該公司在中、英、美設21個研發中心和生產基地，全球有逾2萬名員工，首席財務官兼董事會秘書李承宗表示，本地有人才，但未必足夠，指未來會聘請本地人才。

專注於服務機械人的研發、設計、生產及銷售的「普渡機器人」廣泛應用於餐飲、零售、酒店、醫療等多個行業和場景，累計出貨量逾8萬台，包括商業配送機器人、商用清潔機器人和工業配送機器人。首席執行官張濤表示，未來5年將在香港投入逾10億元，提供逾100個就業崗位，創造逾100億營收，亦會利用香港的產學研優勢，通過AI技術與專用、類人形、人形等多元形態的融合，並借助香港新型工業化發展趨勢，為服務機器人行業帶來持續的技術創新和突破。

參與重點企業夥伴簽約儀式的企業

企業名稱 申報來源地 百度智能雲（香港）人工智能創新中心 （香港千帆科技有限公司） 內地 賓理香港有限公司 內地 中影年年 內地 數字王國 美國 國軒高科股份有限公司 內地 和利時科技集團有限公司 內地 地平線* 內地 科大訊飛 - 訊飛醫療 內地 浪潮雲資訊技術股份公司 內地 快牛智能 內地 麻省光子技術（香港）有限公司 內地 沐曦 內地 康龍化成 內地 Prophesee 法國 香港普渡機器人有限公司 內地 微眾科技有限公司 內地 迅雷集團 內地

*為第二批重點企業夥伴