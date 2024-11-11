政府擬修例恐引發DQ院校潮　THEi校長劉建德：應科大聯盟院校「很安全」 (17:27)

被問是否有必要篩走辦學能力較弱的院校，劉建德表示，每間院校各有特色及定位，考慮淘汰與否應考慮院校的定位，是否配合市場及社會，「搞教育不是自己走去讀，而是要幫到社會及國家」。盧鐵榮則認為，修例原意並非要淘汰任何院校，而是加強辦學質素。

應科大今舉行成立儀式 逾80間企業、商會等成聯盟支持機構

另外，應用科學大學聯盟今（11日）舉行成立儀式。政務司副司長卓永興今致辭表示，應科大聯盟已為未來工作訂立方向，包括籌辦國際性會議，加強與各地應用科學院校的交流及合作，以及展開應用教育的合作及研究等，以推動職專教育發展，並支持香港發展成為國際專上教育樞紐。

他指，現時超過80間企業、商會、業界等組織成為聯盟的支持機構，期望社會可與聯盟成員探討各方面合作，實行產教、科教融會，透過經驗交流及資源共享，提升職專教育的質素和認受性。

應科大聯盟目前共有四間院校參與，包括已成為應科大的正式成員的香港都會大學和聖方濟各大學；以及以附屬成員身分參與聯盟的東華學院和香港高等教育科技