政府擬修例恐引發DQ院校潮　THEi校長劉建德：應科大聯盟院校「很安全」 (17:27)

政府擬修訂《專上學院條例》，建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。被問會否擔心修例引發「DQ院校潮」，香港高等教育科技學院校長劉建德出席應用科學大學聯盟成立儀式時表示，各院校做好自己便毋須擔憂，認為在場院校包括方大、東華學院及香港高等教育科技學院，「都不會有這個（被DQ）考慮在內，很安全」。東華學院校長陳慧慈表示，四間院校的課程迎合社會為主，有信心將提升應科大地位。聖方濟各大學署理校長盧鐵榮則指，修例可加快課程推出步伐。
被問是否有必要篩走辦學能力較弱的院校，劉建德表示，每間院校各有特色及定位，考慮淘汰與否應考慮院校的定位，是否配合市場及社會，「搞教育不是自己走去讀，而是要幫到社會及國家」。盧鐵榮則認為，修例原意並非要淘汰任何院校，而是加強辦學質素。
應科大今舉行成立儀式 逾80間企業、商會等成聯盟支持機構
另外，應用科學大學聯盟今（11日）舉行成立儀式。政務司副司長卓永興今致辭表示，應科大聯盟已為未來工作訂立方向，包括籌辦國際性會議，加強與各地應用科學院校的交流及合作，以及展開應用教育的合作及研究等，以推動職專教育發展，並支持香港發展成為國際專上教育樞紐。
他指，現時超過80間企業、商會、業界等組織成為聯盟的支持機構，期望社會可與聯盟成員探討各方面合作，實行產教、科教融會，透過經驗交流及資源共享，提升職專教育的質素和認受性。
應科大聯盟目前共有四間院校參與，包括已成為應科大的正式成員的香港都會大學和聖方濟各大學；以及以附屬成員身分參與聯盟的東華學院和香港高等教育科技