霍啟剛倡研究吸引外地公司來港拍攝　楊潤雄：要小心處理如何利用香港場景 (17:28)

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛建議可鼓勵內地及外地電影公司來港「開戲」拍攝，關注當局會否研究提供資助，又以電影《魔戒》為例，稱成功帶動紐西蘭的旅遊業。工聯會陸頌雄說，近日有人說香港電影創作空間減少，他認為有關說法是廢話，指出近期有兩套港產片表現不錯，又稱任何電影或遊戲，創意要配合社會需要。他亦提議吸引外國公司以香港作素材製作遊戲，例如賽車遊戲中設有香港場景的賽道。

楊潤雄表示，一直有研究如何支持海外電影公司來港拍攝，惟要考慮有限資源下，如何平衡支持本地公司及海外公司在港拍戲，又稱要小心處理有關電影如何利用香港場景，指出當局期望將香港美好的一面帶給全世界，要肯定達到有關效果才適宜批出一些資助，「佢（電影公司）嚟香港拍戲係好啦，但最後成套戲拍晒之後，究竟對香港的形象好定唔好，有時我哋都要諗，因為我哋唔知佢前面或後面仲有啲乜嘢。」

楊潤雄：冀多元發展文化藝術 鼓勵業界多嘗試

另外，委員會亦討論《施政報告》中有關文化和創意產業方面的政策措施。議員提出不同建議，例如增加數碼元素、加強發展藝術技、利用非物質文化遺產等去推動香港文創產業發展。其中新民黨容海恩建議將數碼元素融入現有博物館等，令訪客有更多新體驗，又稱可參考外國經驗，於廟宇推出燈光展示，讓旅客於日間及晚間有不同感受；議員黃錦輝就建議政府多接觸藝術科技中心，找出一些項目作表演及展示。楊潤雄表示，政府希望多元地發展文化藝術，會按能力在不同方面多做，亦歡迎業界多嘗試，若有需要幫助可向政府提出。

議員陳紹雄就關注，當局會否鼓勵業界設計以非物質文化遺產作為旅遊文創產品。楊潤雄回應說，利用非遺去推動文創產業是當局其中一個發展方向，現時要考慮傳承及保護非遺工作，並讓更多人認識非遺，才可吸引更多人參與。