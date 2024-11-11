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屯門嬰屍存瓶案兩男女認阻止埋葬屍體罪囚9個月　兩名男嬰肝臟有可卡因成份 (16:51)

屯門某唐樓單位一對租客因欠租，今年3月被業主趕走，清潔工打掃時在單位發現兩個透明玻璃樽，內有嬰兒狀物品。警方拘捕兩名嬰兒的親生父母，二人同為涉案單位租客，二人早前承認兩項阻止埋葬屍體罪，今（11日）同在粉嶺裁判法院被判監禁9個月。裁判官指兩名被告夥同犯案，了解阻止埋葬屍體的詳細步驟；二人用器皿裝載死者是對他們的不尊重，亦阻礙警方查找嬰兒死因。

男被告林梓漢（24歲、倉務員）及女被告周櫻鏵（22歲、公關） 被控於2022年某日在天水圍田廈路廈村一間鐵皮屋阻止埋葬一名男嬰的屍體，以及於2023年某日在屯門美恆樓一單位阻止埋葬另一名男嬰的屍體。

裁判官判刑指，兩名被告被評估為有吸食毒品，而兩名男嬰的毒理報告顯示他們的肝臟有可卡因成分。雖然周稱她流產與吸食毒品無必然關係，但被告犯案有機會是為了隱藏其他罪行，例如謀殺，二人將男嬰放入器皿的樣本，令他們死因未明。

案情顯示，兩名被告為屯門美恆樓一單位租客，因無按時交租，業主今年3月5日聯同地產經紀進入單位要求二人離開，林在單位內遺留一些個人物品。清潔工8日在單位內發現兩個透明樽，內有嬰兒狀的物品，遂報警處理。警方確認該為兩具嬰兒屍體，另在單位內搜出酒精。

林警誡下稱，前年周在家中流產，她自行生產和剪掉臍帶，林見男嬰無生命跡象，從網上搜尋保存動物屍體的方法，並在附近藥房購買高濃度酒精混入樽內，將男嬰放入。去年第二度懷孕的周告訴林她不想有小孩，因「未玩夠」，周遂服用墮胎藥。

隨後周肚痛並產下另一名男嬰，二人購買樽和酒精，將男嬰放入，兩具屍體一同放於床下。周警誡時説，兩名男嬰一出生已死亡，她曾問林要否報警，林拒絕，林亦擔心報警會失去屍體。驗屍報告確認兩名男嬰胎齡分別26周和28周。

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