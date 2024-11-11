最新公屋一般申請者平均輪候時間維持5.5年 (15:39)

房委會解釋，公屋平均輪候時間維持5.5年，主要由於上半年獲編配入住大埔富蝶邨的新界區一般申請者，其相對較短的平均輪候時間，仍反映在今季的平均輪候時間中。房委會續指，雖然今季可供編配的新公屋單位比上一季少，但因應房署打濫成效，以及房委會多個資助出售單位項目相繼落成入伙，令今季可供編配予公屋申請者的翻新公屋單位數目維持於較高水平。

另外，房委會解釋，由於連續數季有不少的單位可供編配予長者一人申請者，故獲編配入住公屋單位的長者一人申請數目有所提升，加上獲安排入住公屋的長者一人申請者當中較多為輪候時間相對較短的新界區申請者，令長者一人申請者的平均輪候時間下降0.2年至3.5年。房委會指，截至今年9月底，約有12.2萬宗一般公屋申請，以及約9.1萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

房委會表示，展望未來一至兩季的平均輪候時間，會受惠於上半年大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，因此公屋平均輪候時間將會維持平穩。