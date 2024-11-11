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射擊競技場職員涉無牌藏槍　辯方將爭議涉案器械不受管制 (15:40)

2020年6月《港區國安法》生效前一日，警方在筲箕灣一個單位搜出手槍、長槍及彈匣等物品，事後一名射擊競技場職員被控一項無牌管有槍械及彈藥罪，案件今（11日）在西九龍法院（暫代區域法院）開審。庭上提到，被告曾在警誡下承認擁有被搜出的器械，辯方將爭議有關器械不受涉案《火器及彈藥條例》管制，而即使它們受管制，被告也對此不知情。

被告施朗（29歲，射擊競技場職員）否認於2020年6月29日，在筲箕灣某單位，沒有槍械及彈藥的管有權牌照，以及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有槍械及彈藥，即1枝手槍、4個彈匣、1枝長槍連膛口裝置及53枚槍彈殻。據控罪書，案件由警方國安處處理。

控方開案陳辭指，警方檢取上述物品後，把它們交予警方軍械法證課檢驗，最終警方發現涉案手槍及長槍裝填子彈等功能正常，但由於兩把槍的撞針（firing pin）針孔關閉，它們並無開火功能；警方另發現，涉案彈匣分別適用於單膛室手槍、Glock 17手槍、AK47自動步槍及AR15步槍。此外，據控辯雙方承認事實，被告案發時沒持有任何槍械相關牌照。

控方證人、警員劉志豪（音譯）供稱，他是在案發單位負責處理證物的警員，並供述檢取各證物的位置。辯方向劉志豪指出，除了警方檢獲的53個彈匣，涉案單位還有很多類似彈匣的物體；劉回應說「冇印象」，稱當時已撿走在場所有彈匣。

另外，辯方表示，警方在涉案單位檢取證物時，被告不斷向劉及其他警員表示「these are all toy guns（這些都是玩具槍）」；劉不同意。

控方專家證人、警方軍械法證課高級督察黃金鋒供稱，他曾檢視涉案證物及就此撰寫4份專家報告。黃確認涉案手槍除了無法開火外，其餘功能正常，並同意若更換手槍撞針、開啟撞針針孔，並移除槍內的金屬嵌入物（metal insert），該手槍便能開火。審訊明續，黃會繼續作供。

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