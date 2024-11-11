管有逾200段兒童色情影片及與10歲女童非法性交　倉務員判囚4年 (14:14)

被告莊信謙（現27歲）承認一項與13歲以下女童非法性交罪、一項管有兒童色情物品罪及兩項製作兒童色情物品罪。辯方求情指，被告對犯案感後悔，受害女童均是其女朋友，兩人有共識之下拍攝性交過程，被告僅為了「自我滿足」而保存性交影片。

庭上透露，女童X拒絕索取創傷報告。特委法官陳政龍引述被告的精神及心理報告指，他沒有戀童癖，但患有反社會人格障礙，透過操縱和剝削女童滿足性需要，重犯風險較高。此外，被告過往進入女廁偷拍，有遊蕩和與未成年女童非法性交的案底。

陳官判刑指，被告犯案涉及多項加刑因素，包括10歲女童X和被告的年齡差距大，以及被告有非法性交案底。陳官採納6年監禁為所有控罪的量刑起點，被告認罪減至判囚4年。

案情指，警方在被告的手機及平板電腦內發現135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，和涉及不知名女童及女童X的20段影像。被告警誡下稱前者曾是他的女友，名叫「小肉肉」，但被告不知她的年紀。X於2021年僅10歲，二人成為戀人。