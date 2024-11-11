謝世傑覆核新田科技城環評不滿法援未有審批結果　官拒擱置法律程序 (13:14)

代表謝世傑的資深大律師祁志甫開庭指，法官高浩文今年8月12日批出司法覆核許可，10月7日發書面指示，指申請具備合理理據和涉及公眾利益，各方應盡快處理。惟祁志表示，法援署一直拖延審批謝的法援，忽視本案具公眾利益，有違法官指示。

祁志提及，法援署助理首席法律援助律師何慧嫺曾書面回覆，表示一般需時3個月審批法援，又指法律團隊不應再去信查問，否則影響進度。祁志表示，上述期限本周四屆滿，法律團隊義務協助謝世傑入稟，沒有政府或公司的充裕資源支持，亦無法再催促法援署，「我們無權又無錢」（we are literally powerless and moneyless）。祁志冀法庭考慮訴訟時間緊湊，加上科技城工程很快展開，頒令擱置法律程序。

法官高浩文表示，環保議題攸關公眾利益，不過法庭頒令擱置程序，會影響案件進度。法官又指，原本預料法援署派人旁聽，若有人在場，「會見到法官感覺不快」（you can watch the judge getting upset）。法官駁回擱置聆訊申請，明日頒書面判辭。

謝世傑庭外表示，法援署未必有意拖慢程序，但一直未批法援，令自己承受訟費壓力。謝又指，涉案環評報告備受爭議，惟一日未批法援，「想申請禁制令叫停工程都做唔到」。