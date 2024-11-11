「性慾倒錯」小學男教師偷拍女學生囚20個月　官批令師生家長失望 (13:04)

暫委法官韋漢熙引述辯方求情指，被告葉基偉（46歲）已婚育有兩子，他於台灣取得資訊科技學位後回港半工讀，成功考取教育文憑。被告對受害人深感歉意，相信定罪會使他失去教席，被告的前同事、牧師和妻子都為他撰寫求情信，妻子表示已原諒被告。法官續指，精神科醫生稱被告性慾倒錯，屬強迫症的一種，犯案動機傾向為減低焦慮多於尋求快感，他服藥後病情有改善，重犯機會極微。

法官引述被告在求情信中指，成功偷拍裙底為他帶來快感和喜悅感，「使我不斷沉溺下去」。法官指被告起初喜歡觀看偷拍錄像，後來自己動手，他有偷窺的表現，惟不是孌童。法官亦指被告在一年內在不同地點針對不同女性偷拍，其中包括4名可辨識身分的女童，斥他獲校方和家長信任和尊重，卻違反誠信。法官判被告共入獄20個月，認罪是唯一減刑理由，並建議他在獄中接受心理，精神或其他專科協助。