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16歲「巴士迷」亂擲煙蒂焚毁兩巴士兩私家車　還押候判 (12:51)

16歲少年「巴士迷」去年邀請車主出售退役巴士，他到元朗白沙村參觀該巴士時在車上吸煙，令兩輛退役巴士及兩輛私家車遭焚毁，共值逾19萬。少年今（11日）在區院承認縱火罪，辯方求情稱他只是無弄熄煙蒂，沒使用易燃液體，並即時報警。法官彭中屏指，涉案財物價值不少，拒為他索取社會服務令報告，以免給予假希望，案件押後至11月25日判刑，並索取勞教中心等報告，被告須續還押。

辯方求情稱，被告陳喆昊（現年17歲）早前被判感化令，期間干犯窺淫罪判入更生中心，刑滿後還押至今約三個月，他和社工有撰信求情。

案情透露，事發於元朗公庵路白沙村的一個室外停車場，停車場業主將其兩輛雙層巴士泊在該停車場，一輛為富豪奧林比安型號，另一輛為亞歷山大丹尼士型號，價值分別為7.5萬元和8萬元。兩輛巴士沒有入油或充電，由於無法啟動，業主沒鎖上巴士。有巴士迷不時到場參觀，為巴士拍照。

於2023年11月6日，被告聯絡上述停車場業主兼車主，邀約對方出售其中一輛巴士，車主告訴被告巴士售價，並建議被告自行到場查看巴士。11月10日上午11時許，被告報案指停車場發生火災，火勢於約下午1時多被撲滅。被告向警方透露，他在車輛下層吸煙，再把煙蒂拋向後方，並且無意焚燒巴士，純粹不小心而已。

被告被捕後錄取警誡口供，他自認巴士迷，享受在巴士上的感覺，他曾經到該停車場觀看及坐在巴士最少十次。他又說當時風頗大，加上他想放下背囊，而沒有在車外吸煙，但他不想喜歡的巴士受到污染，才在另一巴士上吸煙。被告指，該車存放了一大堆帆布物品，很可能起火，後來火勢蔓延並燒著旁邊的三部車輛。

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