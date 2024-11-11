港鐵將派安全大使非繁忙時間示範電梯「左右企穩」　未考慮引用港鐵附例規管 (11:31)

李婉玲今早（11日）接受電台訪問時稱，明白市民在電梯上「左行右企」的觀念根深蒂固，港鐵本月將安排穿紅色背心的扶手電梯大使在非繁忙時間示範「左右企穩」，冀透過持續宣傳推廣，讓市民明白「其實站在左手邊不是那麼尷尬」，以減輕市民心理壓力。

港鐵早前指，今年首9個月有430宗扶手電梯意外，約一半個案涉及長者，意外原因包括沒緊握扶手致失平衡、攜帶大型物件等。李婉玲舉例，曾有一名乘客在電梯左邊行走，在他右邊的小童被其母親拉一拉以「借位」，惟小童失平衡往後跌，波及後面四名乘客一同跌倒，稱類似意外有機會引致嚴重後果；她又觀察到很多長者兩手都手持膠袋，沒法扶穩，易生意外，故希望長者盡量使用升降機。

李婉玲稱，隨社會人口老化，意外或釀成嚴重後果，故近年會積極與明愛、東華三院、耆康會等社區組織溝通，教育長者安全使用電梯，又與長者學苑合辦課程，向長者推廣乘車安全及智慧出行。

李又稱，針對多長者使用的車站，電梯速度會減慢，現時在逾1300條港鐵電梯中，有200條已減速，初步見到成效，指港鐵會繼續考慮車站地理位置、營運需要、技術上是否可行，及車站遇事時的疏散情况等，再決定改動電梯的數目。