李家超談香港發展指商界非旁觀者及評論員　唐英年：先要「計掂條數」 (11:09)

李家超出席灼見名家周年論壇暨十周年慶典致辭時，說展望2025年有3個重點方向，包括要體現愛國愛港力量於實際行動，共同建設香港，「將愛國愛港的力量轉化為一項又一項具體的實際行動，建設更美好的香港」；亦要主動識變、應變、求變，自我革新及推陳出新。

"香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。面對經濟轉型期，香港每一個行業都應該由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園" - 特首李家超

唐英年：政府應與商界合作 不能一意孤行

全國政協常委唐英年就說，香港商界愛國及願意支持中央和特區政府，並非只說不做，但就指出商人最終都要「計數」，「支持得嚟，條數都要計得掂」。他以投地為例，商界就一幅地計算過價錢後出標，若政府批准，商界願意起樓，而建築界有工開、市民上樓時間加快；但若政府「企硬」一個價錢不願批地就不成事。

他認為政府亦要改革，並將政府改革及商界實際行動有機結合，「唔係淨係叫商界實際行動，但政府就一意孤行，咁樣唔work（可行）；如果政府肯改革，但商界冇實際行動，亦都唔work（可行）。」唐英年說孤掌難鳴，商界及政府必須要共同合作。

"香港嘅商人最終都係要計數嘅，所以我哋支持得來，我哋條數亦都要計得掂……（以投地為例）如果你話政府企硬呢個價，『我唔肯畀你嘅』，所以佢哋都要改革㗎喎……我相信呢個係一個有機嘅結合，而唔係剩係叫商界去實際行動，但政府就一意孤行，咁樣唔work（可行）嘅" - 全國政協常委唐英年

貝鈞奇稱夏寶龍鼓勵商界有更多實際行動

有份出席港澳辦工商界座談會的中華出入口商會會長貝鈞奇今早（11日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，夏寶龍鼓勵香港商界及企業家要以港為家、倚港興業，保持香港繁榮安定及助力國家現代化建設，並要實事求是，以實際行動去表現愛國愛港及推動經濟發展。

被問到是否感受到夏寶龍透露「心急」的心情、認為香港要加快改革步伐，貝鈞奇說，夏寶龍認為商界要有更多實際行動、多做實事，並鼓勵企業家要對國家進一步深化改革及開放充滿信心，又稱中央對香港的支持毋庸置疑。