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屯門友愛邨謀殺案拘４人　疑犯曾與死者因眼神問題起爭執 (20:31)

一名男子今日在屯門友愛邨寓所昏迷，送院證實不治。警方發現死者身上有可疑傷勢，經調查揭發男子曾因眼神問題與人發生爭執，其後大打出手，過程中沒有使用武器。大批警員今到友愛邨搜證，拘捕4名男子，他們涉嫌謀殺。

屯門警區助理指揮官（刑事）警司王慧芝指，今日凌晨接獲34歲本地男子的父親報案，指他在住所內突然昏迷，送往屯門醫院搶救，至凌晨2時27分證實死亡。警方檢查屍體，發現其身上有可疑傷勢，屯門重案組第一隊跟手跟進，聯同反黑組、情報組等進行調查，其間翻查大量閉路電視。初步相信死者買外賣時，在友愛街市外與部分被捕人因眼神問題起爭執，繼而發生打鬥，互相推撞。

警方相信死者與疑犯不相識，案件亦不涉及三合會活動，打鬥過程中只涉及拳腳交，並沒有使用武器。警方鎖定4名涉案男子身份，今日在涉案男子住所展開拘捕，被捕人年齡介乎58至64歲，他們已被扣查。死者的死因有待調查，警方將調查是否有更多人涉案。據悉，4名被捕男子是朋友關係，部分人報稱無業及建築工人。

位於友愛街市附近的大排檔職員阿飛表示，今日凌晨12時許，兩檯食客坐在露天位置聚餐，均有飲酒，一幫是南亞家庭，包括兩名小朋友及數名成人；而另一幫為本地工人，為數約有8至10人。他透露，當時一名非華裔男子疑在廁所與他人因肢體碰撞問題發生爭執，其後遭對方以粗口指罵，惹起其不滿，於是雙方發生口角，愈吵愈激烈，其間有人情緒激動，到鄰近餐廳企圖「擸凳」，職員急下阻止並將他抱開拉走，其老婆等同行人士亦上前勸阻，南亞家庭其後繼續聚餐，而另一班人則離開，阿飛指對後續再發生的爭執打鬥並不知情。

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