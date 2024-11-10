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夏寶龍﹕香港不能靠「一招鮮、吃遍天」 提示必須改革 推動創科、旅遊 (20:47)

港澳辦上周五（8日）在深圳舉行工商界座談會，港澳辦主任夏寶龍會見本港工商界代表。港澳辦今晚（10日）發稿，引述夏寶龍在會上提出，香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，「必須銳意改革，主動作為」。他說，香港需要「建設好陸、海、空三個『港』」，並大力推動創科發展，加快旅遊業態升級。

夏寶龍上周五會見29名本港地產商、商會領袖等工商界代表。港澳辦今日引述夏寶龍在會上表示，世界環境在改變，「香港也不能僅靠傳統優勢『一招鮮、吃遍天』」，必須銳意改革和主動作為，在變局中打開新天地。他表示，本港應大力推動創科發展，投入更多創科資源，壯大創科產業規模。

夏寶龍早前提出本港「無處不旅遊」，他在座談會再提及旅遊業發展，促本港「想方設法加快旅遊業態升級」，應用好1180公里海岸線和263個島嶼，發展康養旅遊、渡假旅遊、文化旅遊及郵輪旅遊等。夏寶龍又認為，香港「以港為名、憑港而興」，過去匯聚國際商品、資金、技術、人才等，造就國際金融、航運、貿易中心地位，成為國際公認的創業天堂和投資熱土，「一定要繼續在『港』字上做文章，建設好陸、海、空三個『港』」。

中美角力持續，夏寶龍認為外部勢力持續抹黑攻擊香港，冀香港工商界和企業家發揮擁有廣泛國際聯繫的優勢，積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察，親眼見證香港的活力與魅力。

 

相關字詞﹕夏寶龍 創科；旅遊 編輯推介

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