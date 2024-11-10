林定國：陪審團制度應否改善視乎社會意見　政府無計劃帶頭討論 (12:38)

對於有意見認為應改變不能針對陪審團裁決上訴的做法，林定國於無綫節目《講清講楚》上表示，陪審團的判決不需提供理由，如果要就此上訴，關注如何運作；又說現時若法官引導陪審團時存在法律上錯誤，已有上訴機制。他認為，各持分者對於現時是否有不足之處抱開放態度作考慮，若社會大眾認為有需要改革，應提出改革理由、有何改善方法，亦要說明新方案是否可令程序上更公平，他強調要經深思熟慮：「大家要有充分討論，真係有一個相對成熟嘅答案，先至諗吓係咪真係要改。」

特朗普稱將爭取釋放黎智英 林定國：違法治原則

另外，勝出美國總統大選的特朗普早前表明，倘當選將爭取釋放壹傳媒創辦人黎智英。林定國回應說，任何人嘗試用任何言論或行為，要求改變司法程序或嘗試影響法庭結果，均是違法治原則，而特區司法人員及法庭均不受有關言行影響。他又說，留意到有美國駐港代表稱，有興趣改善與香港關係，但前提是港府要改變處理現有案件的方法，林認為有關說法奇怪，形容是「有人伸手同你握手，想同你做朋友，但佢又不斷用腳踢你」，質疑是否有誠意及善意。他建議，若想與香港建立友善互信關係，應停止發出對司法人員有威脅性的言論，或做出干涉司法程序的行為。

林定國：目標一年內推出「社區調解先導計劃」

最新一份《施政報告》提出加強推調解服務，包括推出「社區調解先導計劃」，林定國說，目標是一年之內在特定範圍推出先行先試計劃，現正與持分者商量細節。他說，日常鄰里之間漏水、噪音等的民生糾紛均可先進行調解，以免到法庭上費時失事及傷感情。

林定國亦稱，政府的終極目標是每宗民事商業案件均先嘗試調解，惟沒有針對每年接受調解服務的個案數量訂立績效指標。政府已成立「法律及爭議解決服務專家諮詢組」和「調解監管制度工作小組」，他說小組會檢視調解員的資歷認證及規管等，以確保調解員有一定能力及誠信，考慮日後是否需要發出相關認證，預料明年初有初步意見再交由專家諮詢組討論。