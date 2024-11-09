楊德強：大眾共融意識提高　冀透過體育運動令社會認識殘疾人士 (17:56)

第十五屆全運會明年11月舉行，殘特奧會則在明年12月舉辧。政府今（9日）舉行全運會和殘特會倒計時一周年活動典禮。對於巴黎殘奧金牌得主、港隊硬地滾球代表何宛淇日前在網上分享坐輪椅入餐廳時被拒，被問是否意味社會共融意識不足，政府如何推動共融時，文化體育及旅遊局全運會統籌辦主任楊德強表示，社會共融意識越來越好，但不排除有個別情況，又指留意到大眾就近日事件的反應，普遍人均希望盡量方便殘疾或其他有需要人士，認為大眾意識愈漸提高。楊又稱，電視過去轉播東京及巴黎殘奧會賽事，令更多市民了解殘疾活動，以及支持相關運動員，認為透過體育運動可讓社會更認識殘疾人士。
何宛淇指，提高大眾的共融意識屬進程，認為社會意識已逐漸提高，但稱「永遠不會有完美，都有進步的空間」。她笑稱，兒時低地台巴士尚未普及，最誇張試過等約45分鐘巴士，而現時大部分交通工具已設有地台及升降機，以方便殘疾人士出入。她又指，近日有不少殘疾人士向她反映，幸何對於近日事件發聲，稱以往即使遇到類似情況，亦未必獲理會或幫助。何宛淇盼，日後有更多企業培訓，讓更多人了解殘疾人士的需要。
典禮上，特首李家超致辭表示，香港將承辦8項全運會比賽項目，以及4項殘特會競技項目，又稱三項鐵人比賽將在維港及中環海濱舉行。他指，會充分利用現在體育設施，以及即將落成的啟德體育園舉辦加上香港舉辦大型體育賽事的經驗和能力，會全力辦好不同項目。他又指，當局正積極推進測試及演練，為體育園開幕作準備。