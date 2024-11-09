楊德強：大眾共融意識提高　冀透過體育運動令社會認識殘疾人士 (17:56)

何宛淇指，提高大眾的共融意識屬進程，認為社會意識已逐漸提高，但稱「永遠不會有完美，都有進步的空間」。她笑稱，兒時低地台巴士尚未普及，最誇張試過等約45分鐘巴士，而現時大部分交通工具已設有地台及升降機，以方便殘疾人士出入。她又指，近日有不少殘疾人士向她反映，幸何對於近日事件發聲，稱以往即使遇到類似情況，亦未必獲理會或幫助。何宛淇盼，日後有更多企業培訓，讓更多人了解殘疾人士的需要。

典禮上，特首李家超致辭表示，香港將承辦8項全運會比賽項目，以及4項殘特會競技項目，又稱三項鐵人比賽將在維港及中環海濱舉行。他指，會充分利用現在體育設施，以及即將落成的啟德體育園舉辦加上香港舉辦大型體育賽事的經驗和能力，會全力辦好不同項目。他又指，當局正積極推進測試及演練，為體育園開幕作準備。