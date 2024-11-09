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大圍柏傲莊地盤男工疑被吊籠壓腰　昏迷送院亡 勞工處正調查意外原因 (14:59)

大圍屋苑柏傲莊地盤發生工業意外。今午（9日）1時許，警方接報，一名40多歲男工在車公廟路18號工作工作，其間搬運建築材料到吊籠時，吊籠懷疑失靈下墜，他腰部被壓，一度被困。事主獲救時陷入昏迷，救護員到場用自動心外壓機為事主急救，他送院後證實不治。事故原因仍待調查確定。

​勞工處表示已派員到場調查。涉事承建商協盛建築集團回應本報查詢表示，該公司對於在大圍地盤發生的事故，導致一名工匠離世深表難過，公司向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同相關判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。

港鐵回覆指，高度關注今次事件，對有工友離世感到十分難過，正向發展商新世界發展了解，同時已要求發展商即時暫停所有工程，詳細調查事故原因，並檢視各項工地安全措施。港鐵已敦促發展商及總承建商協盛建築提供適切協助，以照顧工友家屬的需要。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到醫院了解事件，據她了解，涉事升降機是一部架設在大廈外牆、專門用作運貨的升降機，當時升降機停在12樓，事主人亦在12樓，站在升降機外，將一些貨從升降機裏面拿出來，其間該部升降機懷疑突然向下墜，夾住事主腰部及腰部以下位置，其他工人發現遂報警。據她了解，事主做泥水工作，相信受聘於三判。目前大判、二判、三判及事主家屬都在醫院了解事件，暫未知道意外涉及機件故障或操作問題，有待調查。

另外，死者胞弟向在場傳媒透露，兄長在上址工地工作約半年，從事泥水工作，已婚，育有一對兒女，分別幾歲及十多歲，妻兒在內地生活。

 

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