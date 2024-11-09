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陳祖恒指港商尋新市場撐經濟　林健鋒稱不應放棄美市場 (13:32)

港澳辦主任夏寶龍昨（8日）在深圳舉行工商界座談，呼籲工商界以實際行動支持本港經濟發展。獲邀出席的立法會議員、工業總會常務副主席陳祖恒今（8日）在商台《政經星期六》稱，本港過去發展得益於做好「中介人」角色，未來更需要融入國家發展，現時不少港商已到東盟、中東及歐洲尋找商機。

經民聯立法會議員林健鋒出席同一節目時指，本港商界一直「食四方飯」，應當發揮在該方面的影響力，又特別強調本港不應放棄美國市場，其中工商界應多承擔「B to G」（Business-to-Government，企業對政府）的角色，透露香港總商會計劃明年訪美，與美國政商界交流。

至於特朗普提及上任後對中國加收關稅，林健鋒稱對美港貿易較樂觀，預料無論誰做總統，其對華政策差異不大，相信特朗普作為商界人士會聽取美商意見，但他亦促請政府做好兩手準備，應對美國政策轉變。此外，林健鋒透露，最近有不少新加坡、歐美外商陸續返港，本港應進一步招商引資吸納人才。

對於中央批准增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用作置換存量債務，林健鋒形容為「招招都夠力」，預料內地政府債務問題的緩解將有助經濟發展，本港股市、樓市以至整體經濟都將受惠，亦會有更多「自由行」旅客南下消費。

 

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