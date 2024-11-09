陳祖恒指港商尋新市場撐經濟　林健鋒稱不應放棄美市場 (13:32)

經民聯立法會議員林健鋒出席同一節目時指，本港商界一直「食四方飯」，應當發揮在該方面的影響力，又特別強調本港不應放棄美國市場，其中工商界應多承擔「B to G」（Business-to-Government，企業對政府）的角色，透露香港總商會計劃明年訪美，與美國政商界交流。

至於特朗普提及上任後對中國加收關稅，林健鋒稱對美港貿易較樂觀，預料無論誰做總統，其對華政策差異不大，相信特朗普作為商界人士會聽取美商意見，但他亦促請政府做好兩手準備，應對美國政策轉變。此外，林健鋒透露，最近有不少新加坡、歐美外商陸續返港，本港應進一步招商引資吸納人才。

對於中央批准增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用作置換存量債務，林健鋒形容為「招招都夠力」，預料內地政府債務問題的緩解將有助經濟發展，本港股市、樓市以至整體經濟都將受惠，亦會有更多「自由行」旅客南下消費。