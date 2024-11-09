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甯漢豪：明年至少一北都片區正式招標　政府造地審慎有長遠目標 (12:25)

《施政報告》提出，將於北部都會區物色三個片區，引入「片區開發」模式發展。發展局長甯漢豪今日（9日）出席商業電台節目《政經星期六》時指，年底前將就三片區進行市場意向調查，期望明年至少有一個片區正式招標。

甯漢豪表示，三片區包括粉嶺北、洪水橋及新田科技城，在市場意向調查中，政府會向開發商講明片區具體位置及相關基建，亦希望開發商透露預計的投標回報，並向政府提出改善意見。她透露，本地、內地企業均對表達對片區開發的興趣，強調片區開發面積大、年期長，令開發商可自主控制開發的時間表及區內資源分配，惟因需規劃開發範圍增大，或更吸引財團而非單個開發商。

早前前特首梁振英曾憂慮持續造地或造成財政壓力。甯漢豪指，本屆政府在在造地上有決心，但也會保持審慎，與梁的說法有共通點。至於有意見擔心政府盲目「造地」，未來會否不顧空置率、樓價推出，甯回應稱政府有長遠目標，強調政府在完成環境評估等工作後，在動工前會同社會及議會交代。

港澳辦主任夏寶龍昨日在深圳舉行工商界座談，探討本港經濟發展，甯漢豪指，夏昨曾鼓勵工商界支持政府落實落實北部都會區、交椅洲人工島等項目，她呼籲工商界參與顧造地顧問研究，造地完畢後亦積極參與競投。她續指，交椅洲人工島將爭取在2027年啟動階段填海，動工前必定會向社會交代財政狀況及預算，惟她認為當下不能知道未來的經濟情況，循意見現時交代交椅洲人工島整體造價太超前，只會令開發「原地踏步」。

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