內地生誤墮假冒官員騙案險失600萬　被要求拍禁錮片段以向家人索款 (11:20)

被捕126人報稱為裝修工人、清潔工人及運輸工人。港島總區防止罪案辦公室高級督察戴盈慧表示，近月警方發現內地來港讀書的學生誤墮假冒官員騙案，由今年9月自今，港島總區已錄得55宗涉內地學生的假冒官員騙案，損失金額高達3900萬元，單一案件損失金額高達350萬港元。行動中，警方偵破一宗涉內地學生的假冒官員騙案，案中騙徒身穿公安制服致電予事主，並出示假的拘捕令，指他牽涉內地嚴重案件。過程中，騙徒訛稱要幫他洗脫嫌疑 ，要求對方拍攝短片供調查之用；其間又訛稱有罪犯團伙會威脅到其人身安全，要求他斷絕與外界通訊，事主將微訊等社交帳戶密碼交由騙徒控制，並被誘騙到偏遠地方不與外界聯絡。騙徒之後透過事主微訊向其父親索取600萬元，家人感可疑遂報案。警方經調查，於48小時內在灣仔南營地救出事主，他並無損失。

事主阿聰（化名）表示，開學前已對相關騙案有了解，但是認為「這個案件離我特別遙遠，絕對不會發生在我身上」。初時與騙徒透過視頻通話接觸，對方身穿公安制服，又出示「很官方、很正式」的文件，指他已被限制出入境香港，他形容當時「嚇了一跳」，慌張下跟從對方指示，拍攝被禁錮及求饒的影片，之後騙徒多次要求他在賓館進行視頻通話，要定時向他匯報，更強調案件要「保密」，不可與親友說明。由於騙徒沒有向阿聰索款，故他不認為是騙案，而騙徒又指他被不法之徒「給盯上」，公安要登入其社交帳戶進行「反偵查」，防止進一步詐騙，於是他交出密碼等資料。他其後接指示到西貢營地逗留數天，之後被警方尋獲，與父親通話方知被騙。

阿聰父親指，有日突然收到「兒子」微訊，內容涉及其被禁錮的照片及視頻，要求他交600萬元以換取其自由，他與家人頓覺「六神無主」，之後要求與「兒子」通話，惟對方拒絕，他覺得奇怪，經討論委託親友報案，翌日即趕到香港，與警方聯絡，最後尋獲其兒子。

警方補充指，事主上月初收到騙徒電話，初接觸時騙徒要求他到賓館進行視像會面，隨後身穿公安制服的騙徒提供「中國檢察院」網站，事主在網站發現與他有關的「起訴令」，因此誤信自己牽涉案件。港島總區重案組賴境耀表示，警方翻查逾百支閉路電視，調查期間發現其中一間賓館房間與阿聰父親收到的被禁錮的影片吻合，根據出租紀錄顯示，事主曾入住該房間，線索有助重組事主失蹤前去向。警長劉子傑又指，另有閉路電視又拍到事主曾登上一輛的士，警方再向該名司機了解，得知事主曾乘搭的士到黃石碼頭，當時有街渡職員憶及事主曾坐船到灣仔營地，於是登島尋人。

阿聰呼籲市民，收到陌生電話不要接、不要信，遇到事件要與親友說明情況向警方求助。港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉提醒，洗黑錢是嚴重罪行。根據香港法例，法庭可根據洗黑錢案件的普遍性、影響等加重刑罰。她指去年10月至本年10月，警方與律政師成功就22宗涉及傀儡戶口持有人的洗黑錢案向法庭加重刑罰，有案件比原本刑期加長三分之一，亦有被告被判監6年3個月。